Linea ferroviaria sabotata in Calabria, Gentile: “atto gravissimo, fare piena luce e assicurare i responsabili alla giustizia”

“Apprendo con profonda preoccupazione la notizia del grave danneggiamento che ha interessato in più punti la rete ferroviaria calabrese, provocando la sospensione della circolazione dei treni e pesantissimi disagi per migliaia di cittadini. Se, come emerge dalle prime ricostruzioni, dovesse essere confermata la natura dolosa dell’accaduto, ci troveremmo di fronte a un gesto di estrema gravità, che colpisce un’infrastruttura strategica per la mobilità della Calabria e mette in difficoltà pendolari, lavoratori, studenti, turisti e tutti coloro che quotidianamente si affidano al trasporto ferroviario. Esprimo la mia più sincera vicinanza a quanti stanno subendo le conseguenze di questa situazione, con ritardi, cancellazioni e limitazioni dei collegamenti che stanno interessando l’intero territorio regionale“, lo afferma l’on. Andrea Gentile.

“Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile. È necessario accertare ogni responsabilità, individuare gli autori di questo gesto e assicurarli alla giustizia con la massima fermezza. Al tempo stesso, rivolgo un ringraziamento al personale di Rete Ferroviaria Italiana, di Trenitalia e a tutti gli operatori impegnati senza sosta per ripristinare la piena funzionalità della rete e limitare, per quanto possibile, i disagi ai viaggiatori. La Calabria non può permettersi di vedere compromesso il funzionamento delle proprie infrastrutture da episodi di tale gravità. La tutela dei servizi essenziali rappresenta un interesse collettivo che va difeso con determinazione, attraverso un’azione coordinata delle istituzioni e con una risposta ferma dello Stato nei confronti di chiunque abbia attentato al regolare svolgimento di un servizio pubblico fondamentale”, conclude Gentile.