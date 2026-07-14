Legge elettorale, Meloni: “sinistra esulta come avesse vinto Mondiale per aver impedito agli italiani di scegliere parlamentari”

Con voto segreto alla Camera, in serata, è arrivata la bocciatura dell’emendamento FdI-Nm-Udc sulle preferenze e i capilista bloccati. Decisivo appena un voto: sono stati 187 i voti favorevoli e 188 contrari. L’aula della Camera, dopo il voto, è esplosa in un boato di esultanza da parte delle opposizioni. Più tardi, attraverso i social, Giorgia Meloni ha commentato così la bocciatura alla Camera: “ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate.

Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci.

P.S. La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto“.