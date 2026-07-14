Legge elettorale, il voto dei franchi tiratori decisivo per la bocciatura: la ricostruzione. E Vannacci?

Un solo voto. È quanto bastato per la bocciatura dell’dell’emendamento FdI-Nm-Udc sulle preferenze e i capilista bloccati: 187 i pareri favorevoli, 188 i contrari. Appare chiaro che sull’azione di ‘sfiducia’ alla proposta della Maggioranza abbia influito il voto dei franchi tiratori. Chi sono? Il termine, in senso politico, indica parlamentari che votano contro le indicazioni del proprio partito o della propria coalizione, spesso in modo decisivo e talvolta senza dichiarare apertamente la loro posizione.

L’espressione nasce da un’analogia militare: il franco tiratore (franc-tireur in francese) era un soldato irregolare o un tiratore scelto che agiva in autonomia, fuori dagli schemi delle forze regolari. In politica il termine indica quindi chi “spara” un voto inatteso contro la linea ufficiale. Il voto segreto odierno, voluto dall’Opposizione, ha favorito tali dinamiche.

Facendo un rapido calcolo, i deputati assenti erano 15: 5 di FdI, 2 di FI e 8 per la Lega. I deputati del Governo, più i vannacciani, arrivano a 245, togliendo gli assenti, si scende a 230. Con 187 preferenze, sarebbero, dunque, 43 i voti che non tornano, da iscrivere alla lista dei franchi tiratori, dato per per scontato (ma scontato non lo è) che tutti all’Opposizione abbiano votato no.

Un dato, fortemente condizionato anche dalla posizione di Futuro Nazionale: Vannacci e i suoi hanno dichiarato di voler votare sì con il “naso tappato”. Evidentemente, l’emendamento non è piaciuto: chissà che qualcuno abbia preferito respirare dalle narici e cambiare la propria preferenza…

Bignami: “niente franchi tiratori in FdI, ci siamo confrontati”

“Non credo” ci siano stati franchi tiratori in Fratelli d’Italia nel voto sull’emendamento di maggioranza sulle preferenze. “Anche perché ci siamo confrontati a lungo e abbiamo elementi fondati per ritenere che non sia così“. Lo dice il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, al termine della capigruppo.

Costa (Fi): “franchi tiratori? Non cercate tra di noi”

“I lavori andranno della Camera andranno avanti. Al momento il testo è quello uscito dalla Commissione e quindi non c’è nessun impedimento strutturale per non proseguire, per non andare avanti. Il presidente Fontana ha ribadito questo: che dal punto di vista della struttura del provvedimento non ci sono impedimenti ad andare avanti. Le opposizioni hanno chiesto, come loro diritto, di sospendere. Ma noi riteniamo di andare avanti. Proseguiamo e vediamo“. Lo dice il presidente dei deputati di Forza Italia, Enrico Costa, al termine della capigruppo della Camera.

Si parla di una quarantina di franchi tiratori? “Noi siamo stati presentissimi e solidissimi nel voto. Sicuramente non cercate fra di noi“, conclude Costa.

Molinari (Lega): “nessun franco tiratore nella Lega”

”Secondo il calcolo che abbiamo fatto noi, i franchi tiratori sono stati circa 31. Nessun franco tiratore c’è stato nella Lega”. Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, commentando la bocciatura dell’emendamento della maggioranza sulle preferenze in Aula, a Montecitorio. ”Mi chiedete di Vannacci? Bisogna sempre vedere se Fn ha votato come ha dichiarato…”, ha tagliato corto Molinari per poi ribadire: ”a quanto ci è dato sapere non ho movito di pensare che ci siano stati franchi tiratori nella Lega, lo escludo”.