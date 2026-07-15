Legge elettorale, il Mondiale della sinistra: esultanza sfrenata per aver impedito agli italiani di scegliere i parlamentari | VIDEO

Pareri favorevoli 187, pareri contrari 188. Per un solo voto è stato bocciato l’emendamento FdI-Nm-Udc sulle preferenze e i capilista bloccati. Un boccone amaro per il governo Meloni, alle prese con la questione dei franchi tiratori, un momento di gioia per l’Opposizione che, al momento della ratifica della bocciatura, si è lasciata andare a una vera e propria festa sfrenata. Chi non fosse stato al corrente di quanto accaduto, avrebbe pensato alla vittoria dell’Italia al Mondiale.

Ma al Mondiale 2026 nemmeno prendiamo parte. PD, M5S, AVS e compagni si sono abbracciati, hanno applaudito, si sono dati il cinque, hanno intonato cori relativi a “elezioni” e “dimissioni” per aver impedito ai cittadini italiani di poter scegliere i parlamentari. Contenti loro…