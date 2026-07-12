Lavori in corso al Granillo, anche di domenica: Cannizzaro non perde tempo, al via il restyling dello stadio | FOTO

Tanto movimento domenicale allo stadio Oreste Granillo, ma nessuna partita in corso. A lavoro, nonostante il caldo estivo, gli operatori preposti a risolvere le criticità riscontrare dal sindaco Cannizzaro nei giorni scorsi. Il primo cittadino si era recato personalmente per un sopralluogo riscontrando un impianto abbandonato a se stesso: manto erboso incolto, cancellate logore, vetrate distrutte, incuria e degrado. Uno stadio tutt’altro che idoneo ad accogliere Claudio Lotito e la nuova presidenza della Reggina, nonchè i tifosi in vista della nuova stagione.

Una situazione che cozza con quella descritta dalla precedente Amministrazione che, oggi, si è detta anche “soddisfatta di Cannizzaro”.

Dunque, il diktat è stato: “non c’è tempo da perdere”. Lavori in corso anche di domenica dunque, come documentato nelle fotogallery allegata all’articolo. Il cambio di passo è già iniziato.