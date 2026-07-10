Granillo in stato di abbandono, interviene Cannizzaro: lavori su manto erboso, cancelli e un’attenzione riservata ai disabili | VIDEO

Il sindaco Francesco Cannizzaro, in vista della nuova stagione calcistica che vedrà la Reggina protagonista in Serie D, con la speranza che possa essere l’ultima nel campionato dilettantistico dopo il cambio di proprietà e l’avvento di Claudio Lotito, ha effettuato un sopralluogo allo stadio Granillo. In un video, il primo cittadino di Reggio Calabria ha sottolineato: “lo stadio versa in una condizione di abbandono e di incuria, come del resto tutta la città. Per questo avvieremo una fase di ripristino generale già da domani, nonostante sia sabato, e anche domenica. Ringrazio gli operatori che lavoreranno già da questo fine settimana per avviare una fase di ripristino generale della struttura, a partire dal manto erboso che, come potete ben constatare, versa in condizioni pietose”.

“Si passerà poi al perimetro delle ringhiere esterne, comprese quelle interne, che saranno ripristinate e dipinte di colore amaranto. Abbiamo inoltre trovato i fondi per sostituire completamente tutte le vetrate che delimitano il campo da gioco: innanzitutto per ragioni di sicurezza e, in secondo luogo, per consentire alle persone con disabilità di godere al meglio dello spettacolo sportivo e musicale. Adesso Reggio”, conclude Cannizzaro.