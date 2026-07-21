L’ANM ricorda a Reggio Calabria la strage di via D’Amelio, Princi: “custodire memoria per presente e futuro di legalità”

“Conoscere per essere liberi, custodire la memoria per costruire un presente e un futuro di legalità: è questo il senso profondo dell’evento promosso e finanziato dalla Giunta Esecutiva della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati e realizzato con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, in occasione della commemorazione del XXXIV anniversario della strage di Via D’Amelio, al quale ho aderito con convinzione, offrendo il mio pieno sostegno istituzionale“. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, commentando lo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente”, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso, in programma domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 20:30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, in occasione della commemorazione della Strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

L’eurodeputato, quindi, invita la cittadinanza a partecipare all’evento, a ingresso libero, che sarà “un significativo momento di ritrovo, riflessione e condivisione per la comunità”, spiega. “Si tratta di un’iniziativa – prosegue l’On. Princi – di straordinario valore civile e culturale, capace di coniugare la forza della memoria con l’efficacia del linguaggio teatrale. Un evento valorizzato ulteriormente dalla suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ di Reggio Calabria, luogo simbolico di incontro e partecipazione della comunità reggina”.

Lo spettacolo sarà reso ancora più suggestivo dall’esibizione dell’Orchestra del Liceo musicale Tommaso Gulli e degli studenti del laboratorio teatrale del Liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria.

“La strage di Via D’Amelio – prosegue l’eurodeputato calabrese – ha segnato in modo indelebile la storia italiana e la coscienza collettiva del nostro Paese. Ricordarla significa rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata, ma anche rinnovare ogni giorno un impegno concreto a difesa della legalità, della giustizia e delle istituzioni democratiche. È soprattutto alle giovani generazioni che dobbiamo consegnare questa memoria, affinché diventi consapevolezza, responsabilità e capacità di scegliere, ogni giorno, la strada della libertà e del rispetto”.

“A rendere ancora più incisivo l’evento che si terrà a Reggio Calabria – evidenzia l’On. Princi – è la scelta di adottare il linguaggio universale del teatro, capace di coinvolgere il pubblico offrendo un’importante occasione di riflessione sul valore della legalità e della memoria”.

“Desidero rivolgere – prosegue – i miei più sinceri complimenti alla Giunta Esecutiva della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati e in particolare alla Presidente Viviana Alessandra Piccione, per aver ideato e promosso questa significativa iniziativa, capace di trasformare il ricordo in un’occasione di crescita civile e culturale per l’intera comunità. Mi complimento, inoltre – aggiunge Giusi Princi -, con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, con il Sindaco Francesco Cannizzaro e con il Vicesindaco Mariagrazia Arena, delegata ai rapporti con gli Enti, per aver scelto di patrocinare l’evento, confermando l’attenzione verso tutte quelle iniziative che promuovono la cultura della legalità e preservano il valore della memoria”.

“Da parte mia – afferma l’eurodeputato calabrese -, continuerò a sostenere con convinzione iniziative come questa. L’Europa si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e della giustizia, principi che trovano espressione nell’impegno di quanti hanno scelto di servire lo Stato fino all’estremo sacrificio. Custodire questa eredità significa investire nel futuro delle nuove generazioni e costruire una Calabria, un’Italia e un’Europa sempre più consapevoli e fondate sulla cultura della legalità”, conclude l’Onorevole Giusi Princi.