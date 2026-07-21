Il 22 luglio l’Associazione Nazionale Magistrati di Reggio Calabria omaggia la memoria di Paolo Borsellino | PROGRAMMA

Appuntamento alle 20:30 presso l'Arena dello Stretto: l'evento si parirà con il coinvolgimento delle scuole cittadine, successivamente toccherà allo spettacolo "Minchia Signor Tenente", diretto da Antonio Grosso

Paolo Borsellino
Foto Ansa

Cresce l’attesa per la serata che l’Associazione Nazionale Magistrati, Sezione di Reggio Calabria, ha organizzato per il 22 luglio, alle ore 20:30 all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, in commemorazione del XXXIV anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. L’evento si aprirà con il coinvolgimento delle scuole cittadine: l’orchestra della Sezione Musicale del Liceo Statale Tommaso Gulli di Reggio Calabria, eseguirà alcuni brani, mentre studenti dei laboratori teatrali del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” e del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria leggeranno dei brani significativi dedicati alla memoria del magistrato Borsellino.

Seguirà lo spettacolo “Minchia Signor Tenente“, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso per la Compagnia Mauri Sturno, giunto alla ventesima replica.

L’iniziativa, a ingresso libero, è finanziata dall’ANM di Reggio Calabria presieduta dalla dott.ssa Viviana Piccione, con il sostegno della Presidenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, ed è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria.

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