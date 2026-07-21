Il 22 luglio l’Associazione Nazionale Magistrati di Reggio Calabria omaggia la memoria di Paolo Borsellino | PROGRAMMA

Cresce l’attesa per la serata che l’Associazione Nazionale Magistrati, Sezione di Reggio Calabria, ha organizzato per il 22 luglio, alle ore 20:30 all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, in commemorazione del XXXIV anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. L’evento si aprirà con il coinvolgimento delle scuole cittadine: l’orchestra della Sezione Musicale del Liceo Statale Tommaso Gulli di Reggio Calabria, eseguirà alcuni brani, mentre studenti dei laboratori teatrali del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” e del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria leggeranno dei brani significativi dedicati alla memoria del magistrato Borsellino.

Seguirà lo spettacolo “Minchia Signor Tenente“, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso per la Compagnia Mauri Sturno, giunto alla ventesima replica.

L’iniziativa, a ingresso libero, è finanziata dall’ANM di Reggio Calabria presieduta dalla dott.ssa Viviana Piccione, con il sostegno della Presidenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, ed è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria.