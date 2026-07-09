Intercity Reggio Calabria-Roma, l’appello di alcuni paesi della Locride: “si aggiunga una fermata”

Un successo epocale quello della reintegrazione dell’Intercity Reggio-Roma, via Locride. Un traguardo storico, atteso da oltre vent’anni. La Locride e la provincia ionica reggina tornano trionfalmente a essere collegate al resto del Paese e, in particolare, alla Capitale grazie all’attivazione di questo nuovo e importante collegamento ferroviario. Tuttavia, per coronare al meglio questa straordinaria iniziativa, vi è un accorgimento di vitale importanza da apportare al più presto: l’aggiunta di una nuova, strategica fermata. È questo l’appello solenne che i cittadini della Vallata La Verde e della Contrada Bonamico rivolgono al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Ad avanzare questa richiesta è una unione di ben 17 comunità, appartenenti a due floride zone territoriali: La Contrada Bonamico: Bovalino, Bosco San Ippolito, Ardore, Cirella, Platì, Careri, Natile, San Luca, Benestare. La Vallata La Verde: Africo, Bianco, Samo, Sant’Agata del Bianco, Caraffa, Casignana, Pardesca.

Una grande mobilitazione popolare

Il cammino verso questo traguardo è stato guidato dall’impegno dell’Associazione Ferrovie in Calabria e del “Comitato Ultima Spiaggia”, e successivamente rilanciato con forza dal sindaco di Roccella, Vittorio Zito. Un intervento decisivo, a più riprese, che ha consentito di accendere i riflettori sulla necessità di un collegamento diretto, moderno e dignitoso con Roma. Oggi questo grande progetto è realtà: la fascia ionica reggina e catanzarese sono unite alla Capitale grazie alle fermate strategiche di Melito, Brancaleone, Locri, Marina di Gioiosa, Roccella, Monasterace, Soverato e Catanzaro Lido. Un’opera straordinaria che merita di essere completata con un ultimo tocco di lungimiranza.

I cittadini si affidano alla magnanimità e al grande cuore del Presidente Occhiuto

Questo piccolo ma fondamentale accorgimento, oltre a rendere felice una cospicua fetta di popolazione, valorizzerà al massimo il viaggio dei tantissimi pendolari che si muoveranno attraverso questa nuova tratta ferroviaria. È per questo che i cittadini di questi 17 paesi si affidano alla magnanimità e al grande cuore di un Presidente che ha dimostrato di abbracciare appieno e rivendicare i diritti di tutti i cittadini calabresi, in ogni località. Pertanto, onorevole Presidente, dia seguito a questa richiesta avanzata da un popolo che guarda al futuro con entusiasmo e che ha trovato in Lei una guida prolifica e straordinaria.