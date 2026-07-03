Trenitalia, torna l’Intercity diretto Roma-Reggio Calabria lungo la linea Ionica | INFO, DATA, DETTAGLI

Torna a viaggiare l’Intercity diretto Roma–Reggio Calabria lungo la linea ionica, a partire da lunedì 6 luglio. Il nuovo collegamento estivo di Trenitalia (Gruppo FS), attivato in via sperimentale, consente di unire la Capitale con entrambe le principali direttrici calabresi, ionica e tirrenica. Dopo oltre vent’anni, la fascia ionica della Calabria torna a essere collegata a Roma senza cambi, migliorando così l’accessibilità tra i due territori. I treni viaggeranno in composizione doppia tra Roma e Lamezia Terme, dove saranno separati: una sezione proseguirà verso Reggio Calabria lungo la linea tirrenica, mentre l’altra raggiungerà Reggio Calabria via ionica.

Il collegamento è reso possibile dalla tecnologia ibrida dei nuovi treni Intercity

Il collegamento è reso possibile dalla tecnologia ibrida dei nuovi treni Intercity, progettati per operare sia sulle tratte elettrificate che su quelle non elettrificate. Il sistema di trazione consente infatti di ricorrere all’alimentazione elettrica dove disponibile e di proseguire sulle linee non elettrificate utilizzando il motore diesel oppure le batterie, assicurando la continuità del viaggio a bordo dello stesso treno. Sulla fascia ionica, il treno ferma a Catanzaro Lido, Soverato, Monasterace, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Locri, Brancaleone e Melito. Fino a Lamezia Terme Centrale, le fermate intermedie rimangono le stesse per entrambe le sezioni del treno in composizione doppia.