Inchiesta sul centro migranti, pubblicate le motivazioni dell’assoluzione del sindaco di Varapodio: “ho rispettato la legge” | INTERVISTA

Si è conclusa con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Orlando Fazzolari nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione del centro di accoglienza per migranti attivo presso l’agriturismo Villa Cristina di Varapodio tra il 2016 e il 2018. Il Tribunale di Palmi ha stabilito che il fatto non sussiste, facendo cadere tutte le contestazioni mosse nei confronti del sindaco e degli altri imputati. Le motivazioni della decisione sono state pubblicate il 6 luglio, completando il quadro giudiziario di un procedimento avviato dalla Procura di Palmi nel 2020.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Fazzolari ha commentato l’esito del processo sottolineando il significato della formula assolutoria: “il Tribunale mi ha prosciolto da ogni accusa con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste. Ciò significa che ho agito correttamente e nel rispetto della legge”.