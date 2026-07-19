Incendio a Villa San Giovanni, domate le fiamme dopo ore di paura: decisivo l’intervento di un elicottero

È rientrata l’emergenza a Villa San Giovanni, dove nel pomeriggio un vasto incendio ha richiesto un importante intervento dei soccorsi per fronteggiare un fronte di fuoco alimentato dal forte vento di scirocco. Le fiamme, sviluppatesi nelle vicinanze del centro abitato, avevano creato una situazione di particolare criticità, tanto da rendere necessario l’immediato impiego delle squadre operative e l’attivazione dei protocolli di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

A contribuire in maniera determinante alle operazioni di spegnimento è stato anche l’intervento di un elicottero antincendio, impegnato nel contrasto al rogo dall’alto. La situazione, dopo le ore di maggiore apprensione, è tornata sotto controllo e l’incendio a Villa San Giovanni risulta domato.