Enorme incendio a Villa San Giovanni, fiamme altissime tra le case: grande paura | LIVE

Sono momenti di grande paura nel pomeriggio lungo la costa calabrese dello Stretto di Messina, dove un grosso incendio sta trasformando una tranquilla domenica d’estate in uno scenario di autentico terrore. Oggi, domenica 19 luglio, un terribile incendio a Villa San Giovanni ha scatenato il panico tra i residenti della cittadina in riva allo Stretto. Le fiamme, divampate improvvisamente a metà pomeriggio, hanno trovato terreno fertile nella vegetazione secca, propagandosi a velocità impressionante verso le aree urbanizzate della città, snodo cruciale per i collegamenti con la Sicilia.

La situazione è apparsa subito critica, richiedendo l’immediata mobilitazione dei soccorsi e l’attivazione dei protocolli di emergenza per proteggere la popolazione civile. La rapidità con cui il fronte del fuoco si è esteso ha colto di sorpresa la comunità locale, costringendo molte persone a fuggire dalle proprie abitazioni invase dall’odore acre della combustione.

Il fronte del fuoco visibile dal mare e da Cannitello

La gravità del rogo è testimoniata visivamente da un’enorme nube di fumo denso, di colore grigio e nero, che si è sollevata rapidamente nel cielo dello Stretto. Chi si trovava in spiaggia o a bordo di imbarcazioni ha assistito a una scena inquietante, con il sole letteralmente oscurato dalla colonna di fuliggine. L’immenso pennacchio nero risulta chiaramente visibile non solo dal mare, ma anche dalla rinomata frazione balneare di Cannitello e da gran parte del basso tirreno reggino.

Molti bagnanti affollavano i litorali per trovare refrigerio dalla calura estiva, ma sono stati costretti ad abbandonare precipitosamente i lidi a causa della pioggia di cenere e detriti combusti che ha iniziato a cadere lungo la costa. L’allarme si è diffuso rapidamente anche tra i passeggeri dei traghetti in transito, da cui si gode di una panoramica ravvicinata e spaventosa sulla linea del fuoco che lambisce i rilievi alle spalle della città.

Paura e fiamme tra le case: la situazione è drammatica

Il pericolo maggiore in queste ore è rappresentato dalla vicinanza del rogo al tessuto urbano. Si registrano infatti fiamme tra le case, con i focolai che stanno lambendo cortili, giardini e facciate di diverse proprietà private. La situazione drammatica tra le case ha spinto decine di famiglie ad abbandonare preventivamente i piani alti degli edifici e a scendere in strada nel tentativo di mettersi in salvo o di proteggere i propri beni con mezzi di fortuna, come pompe da giardino e secchi d’acqua, in attesa dell’arrivo delle squadre specializzate.

La visibilità all’interno dei quartieri maggiormente colpiti è ridotta a pochissimi metri a causa della densità dei gas di scarico dell’incendio, rendendo l’aria irrespirabile e provocando forti tensioni e scene di panico tra i residenti, preoccupati per l’incolumità propria e dei propri cari.

Il vento di scirocco spinge la nube verso nord

Ad aggravare pesantemente lo scenario e a complicare i tentativi di contenimento è il fattore meteorologico. Un forte e caldo vento di scirocco sta sferzando l’intera area dello Stretto, agendo come un vero e proprio propulsore per le fiamme. Le raffiche non solo alimentano costantemente i focolai, ma stanno spingendo la gigantesca nube verso nord, allargando l’area di potenziale pericolo e rendendo del tutto imprevedibile la direzione del fronte del fuoco.

Questa combinazione di temperature elevate e correnti sostenute crea continui fenomeni di “spotting”, ovvero il trasporto di braci accese a grande distanza, che originano nuovi focolai oltre le linee di contenimento tracciate a terra, disperdendo l’efficacia degli sforzi iniziali.

Soccorsi mobilitati per l’emergenza incendi in Calabria

Di fronte a questo scenario apocalittico, la macchina dei soccorsi si è attivata per gestire l’ennesima grave emergenza incendi in Calabria. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dal personale della Protezione Civile e dalle forze dell’ordine, sono dislocate sul territorio per tentare di arginare i punti più critici e proteggere le infrastrutture vitali. La priorità assoluta delle operazioni è il salvataggio e l’evacuazione dei cittadini rimasti intrappolati o minacciati direttamente dalle fiamme.

Si attende con urgenza il potenziamento dei mezzi aerei, come Canadair ed elicotteri della flotta antincendio dello Stato, il cui impiego risulta tuttavia reso particolarmente complesso e rischioso dalle forti raffiche di vento e dalla scarsa visibilità causata dal fumo. Le prossime ore saranno decisive per capire se i soccorritori riusciranno a circoscrivere il perimetro del rogo prima della caduta della notte, quando le operazioni aeree dovranno inevitabilmente interrompersi.