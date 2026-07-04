Il neo Assessore Franchini a StrettoWeb: “Reggio Calabria ha potenzialità e merita un salto di qualità”

“Per me è la prima volta da Assessore, c’è emozione e responsabilità per servire una città, e che città, una città che si merita il salto di qualità, una città che ho imparato a vivere in questi quattro anni. Di Reggio ho apprezzato la determinazione degli abitanti, la voglia di riscatto che si sente. Ci sono enormi potenzialità, ma inespresse. Prime idee? Sicuramente l’intermodalità tra Porto e Aeroporto, poi il Waterfront”. Così il neo Assessore di Reggio Calabria Marco Franchini, colpo grosso di Cannizzaro nella scelta della nuova Giunta, a margine della presentazione.

Queste le sue parole a StrettoWeb.