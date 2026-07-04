Marco Franchini, a Reggio Calabria arriva un super Assessore: il colpo grosso di Cannizzaro per la nuova Giunta Comunale

Un colpo grosso, uno di quegli acquisti del calciomercato estivo da 10 mila abbonamenti, una di quelle bombe da Maurizio Mosca che però poi si realizzano. Francesco Cannizzaro ha scelto un nome importante, non un profilo qualunque, come Assessore di punta della sua nuova Giunta. Uno degli assessorati più importanti della sua prima squadra di governo della città sarà rappresentato infatti da Marco Franchini, che finora ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Sacal, la società che gestisce i tre aeroporti calabresi.

La scelta è clamorosa! Franchini è un manager di alto livello, di tenore nazionale e ha alle spalle esperienze importanti e di qualità. Ma, soprattutto, ha preferito lasciare il ruolo finora occupato – anche più redditizio a livello economico – per sposare totalmente la causa reggina, la causa di una città che ha conosciuto in questi anni e che ha contribuito a rilanciare attraverso le attività e la gestione dell’Aeroporto “Tito Minniti”.

Le deleghe affidate a Franchini saranno tra le più importanti in città: il nuovo assessore si occuperà di grandi opere, Porto, Aeroporto, trasporti e turismo, tra gli argomenti più a cuore di Cannizzaro, e il cui filo diretto con Franchini è già stato avviato in questi anni per quanto concerne l’Aeroporto dello Stretto. La portata di questa decisione sta tutta nel suo confronto col passato: la città di Reggio Calabria passa dai repartisti della Coop a dirigenti di livello nazionale.

Chi è Marco Franchini: la biografia del nuovo Assessore del Comune di Reggio Calabria

Nato a Verona il 25 aprile 1957, sposato e padre di due figli, il dott. Marco Franchini vanta una lunga esperienza professionale nel campo del trasporto aereo, maturata attraverso incarichi di rilievo in diversi scali e organismi del settore aeroportuale. Dal 2019 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Accountable Manager dell’Aeroporto di Catania, contribuendo in quel periodo alla progettazione infrastrutturale dello scalo prevista all’interno del nuovo Master Plan.

In precedenza, dal 2013 al 2019, è stato Direttore Generale e Accountable Manager di Aeroporti di Puglia. Presso la società Aeroporti di Puglia S.p.A. ha svolto la propria attività lavorativa secondo i dettami della normativa nazionale e internazionale in materia di Safety, con riferimento al Reg. CE n. 216/2008 e al Reg. UE n. 139/2014, prestando particolare attenzione alla promozione della cultura e della sicurezza.

Nel biennio 2000-2001 ha ricoperto l’incarico di Direttore di Gestione dell’Aeroporto di Brescia, mentre tra il 1999 e il 2001 è stato Vice Presidente di Assaeroporti. La sua carriera si è sviluppata anche all’interno dell’Aeroporto di Verona, dove dal 1998 al 2000 è stato Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne. Nello stesso ambito aveva già operato dal 1988 al 1998 come funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne.