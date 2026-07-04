Il neo Assessore Catalfamo a StrettoWeb: “sfida di un certo fascino. E sulle incompiute…”

“Questa sfida nella mia città ha un fascino diverso, guardando sempre alla Regione e agli equilibri nazionali. Le deleghe che mi hanno assegnato sono delicate e impegnative, ci vorrà tanto impegno e una riorganizzazione della macchina tecnica e amministrativa, sarà la vera scommessa. Incompiute? Parlarne non è bello, significa che chi c’è stato prima non ha portato a termine delle opere nei tempi giusti. L’opera pubblica non portata a termine è un fallimento. L’obiettivo è lasciarle alle spalle”. Così il neo Assessore Comunale di Reggio Calabria, Mimma Catalfamo, commenta a StrettoWeb le sue deleghe, a margine della presentazione della nuova Giunta.