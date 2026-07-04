Mimma Catalfamo è il nuovo Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria: Cannizzaro punta su esperienza e qualità

Esperienza, competenza, serietà, curriculum importante. Francesco Cannizzaro ha puntato sui migliori possibili, per la costruzione della Giunta. Insieme al nome di punta Marco Franchini, finora Amministratore Delegato di Sacal, il Sindaco di Reggio Calabria ha scelto un’altra figura di rilievo per un altro settore importante: della squadra del neo primo cittadino farà parte anche Mimma Catalfamo, già Assessore Regionale con Jole Santelli e finora dirigente della Città Metropolitana.

A lei saranno affidati i Lavori Pubblici, settore nevralgico, delicato, ma che Catalfamo conosce bene, essendo nata e cresciuta a Reggio Calabria e avendo già avuto a che fare con incarichi riguardanti questo settore. Anche alla Regione, infatti, era Assessore a Infrastrutture, Trasporti, Urbanistica, Lavori Pubblici e Pari Opportunità. Ora se ne occuperà nella sua città, che conosce a menadito. Qualche anno fa fu ospite di Porta a Porta, insieme al Direttore di StrettoWeb Peppe Caridi, per un servizio sul Ponte sullo Stretto.

Chi è Domenica Catalfamo: la biografia del nuovo Assessore del Comune di Reggio Calabria

Domenica Catalfamo, 53 anni, originaria di Reggio Calabria, è ingegnere dal 1989 e lavora nell’Ente provinciale reggino, oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal 1991. Dirigente dal 1999, nel corso della sua carriera amministrativa ha guidato diversi settori strategici, tra cui Protezione territorio, Ambiente e Aree protette, Sviluppo e tutela fauna, Polizia provinciale, Organizzazione, produzione, informatizzazione e sistemi innovativi, oltre al settore Energia.

Dal settembre 2018 è anche dirigente del Settore Edilizia, che comprende gli uffici di diretta responsabilità relativi al coordinamento dei servizi tecnici, alle funzioni delegate, alla gestione amministrativa e finanziaria dei mutui Cassa DD.PP., alla manutenzione dell’edilizia scolastica, istituzionale e sportiva, alla manutenzione degli impianti, alla progettazione ed esecuzione degli interventi e all’adeguamento sismico.

Catalfamo è inoltre dirigente e responsabile di procedimenti e progetti di rilevanza strategica per la Città Metropolitana, finanziati con fondi ministeriali ed europei. Tra questi rientrano il Grande Progetto “Gallico/Gambarie III lotto” POR Calabria, realizzato di recente, il Piano Nazionale Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la realizzazione degli interventi previsti, e gli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia e Calabria, finanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e attualmente in corso di esecuzione.

Figura di riferimento anche sul piano politico, è da sempre considerata una donna di centrodestra vicina a Forza Italia, pur avendo raccolto nel tempo apprezzamenti trasversali. Il suo profilo tecnico è di alto livello: nel 1989 ha ricevuto il premio C.I.F.I., Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, per la migliore tesi di laurea su una materia attinente ai trasporti terrestri.

Nel suo percorso formativo ha ottenuto diverse borse di studio presso l’Università di Reggio Calabria, nelle aree Trasporti, Organizzazione del traffico e del trasporto urbano e Costruzioni strade. Ha maturato esperienze professionali anche in realtà multinazionali come Procter & Gamble Italia e Snam, Gruppo Eni, occupandosi di programmazione dei trasporti, sistemi di trasporto e infrastrutture civili.

È stata inoltre selezionata per partecipare a diversi stage organizzati da Contship Italia per Medcenter Container Terminal S.p.A., dedicati alla pianificazione e gestione delle aree terminal-container. Nel 2009 ha conseguito un master europeo in Finanziamenti comunitari, mentre nel 2019 ha seguito un corso professionalizzante sul piano di formazione in materia di appalti pubblici, concessioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza.

Nel corso degli anni ha firmato numerose pubblicazioni e preso parte come relatrice a diversi convegni, anche di rilievo internazionale. Tra questi figurano “L’ingegneria ed il territorio – sicurezza ed ambiente ad un secolo dal terremoto Calabro-siculo”, “Il controllo ad alto rendimento delle infrastrutture stradali ed aeroportuali”, il “Premio Best practice Patrimoni Pubblici 2013 per la gestione delle manutenzione delle strade provinciali attraverso l’appalto in global service” e il convegno AIIT su “Metodologia innovativa per la gestione ed il monitoraggio delle infrastrutture stradali”.