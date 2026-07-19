“Giovani senza confini”: i calciatori palestinesi premiati a Reggio Calabria con mister Breda | FOTO

Nella serata di ieri, sabato 18 luglio, presso il Villaggio dei Giovani di Reggio Calabria, un doppio appuntamento ha arricchito il progetto “Giovani senza confini” che, fino al 21 luglio, vedrà in città 9 giovani calciatori di Sebastia, squadra proveniente dalla Palestina. Alle 18:30 è stata celebrata la Santa Messa, alle 19:30 la cerimonia di premiazione dei ragazzi, dei volontari e delle figure che hanno contribuito alla riuscita del progetto come mister Roberto Breda.

Un momento di solidarietà e condivisione che ha celebrato il percorso vissuto e di ringraziamento i volontari, i donatori e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. “Giovani senza confini” vuole testimoniare che, anche in un tempo segnato da conflitti e divisioni, è possibile costruire spazi concreti di incontro.