Flop di Forza Italia alle elezioni metropolitane di Messina: nessun eletto, fuori anche Marcello Scurria

La tornata per il rinnovo degli organismi della Città metropolitana di Messina consegna un risultato particolarmente negativo a Forza Italia. La lista Forza Azzurra, espressione dell’area politica azzurra, non riesce infatti a eleggere alcun rappresentante, aggiungendo un nuovo passaggio critico a una fase già segnata da difficoltà elettorali. Un risultato che arriva dopo il flop registrato alle precedenti elezioni comunali di Messina, quando la lista di Forza Italia non era riuscita a superare la soglia di sbarramento del 5%. Due appuntamenti diversi, ma accomunati da un esito che evidenzia le difficoltà del partito nel trasformare la propria presenza politica in rappresentanza istituzionale. Alla mancata elezione dei candidati di Forza Azzurra si aggiunge anche la delusione per Marcello Scurria, già candidato sindaco di Messina per il centrodestra ed ex sub commissario al Risanamento, che non riesce a ottenere un seggio con la lista di Grande Sicilia.

Marcello Scurria non eletto con Grande Sicilia

Tra i risultati che destano maggiore attenzione c’è anche quello di Marcello Scurria, che non viene eletto nella lista di Grande Sicilia. Scurria era già stato candidato sindaco di Messina per il centrodestra e aveva ricoperto il ruolo di sub commissario al Risanamento. La sua candidatura rappresentava dunque una delle presenze politicamente più riconoscibili della competizione metropolitana. L’esito negativo assume un significato particolare anche per la sua vicinanza al sottosegretario messinese Matilde Siracusano. Nonostante il profilo politico e istituzionale maturato negli anni, Scurria non riesce a entrare nel Consiglio metropolitano. La sua mancata elezione si inserisce così in un quadro complessivamente sfavorevole per l’area politica di riferimento e si aggiunge al risultato nullo della lista Forza Azzurra.

Forza Italia a Messina, il nodo della rappresentanza istituzionale

La questione centrale riguarda ora la capacità di Forza Italia Messina di ricostruire una presenza stabile nelle istituzioni locali. La mancata elezione di consiglieri metropolitani priva il partito di uno spazio diretto di intervento nell’organismo chiamato a rappresentare il territorio provinciale. Il risultato della lista Forza Azzurra non può essere letto come un episodio isolato, proprio perché segue quello già negativo delle comunali. La continuità tra i due risultati rende più evidente la necessità, per il partito, di interrogarsi sulla propria organizzazione e sul rapporto con l’elettorato e con gli amministratori locali. Sul piano politico, la nuova debacle rischia di ridimensionare ulteriormente il peso degli azzurri nelle dinamiche del centrodestra messinese. La distanza tra la presenza nazionale e regionale del partito e la debolezza registrata negli appuntamenti elettorali locali diventa uno degli elementi più significativi del quadro.