Ex cinema Orchidea, Cannizzaro parla con il ministro Foti: fondi prorogati, la strada sarà liberata e i lavori continuano! | VIDEO

Un incontro con il ministro Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ha permesso a Francesco Cannizzaro di proseguire nella sua straordinaria ‘normalizzazione’ di Reggio Calabria. Il sindaco reggino ha ottenuto la proroga dei fondi destinati a diversi cantieri della città, fra i quali anche quello dell’ex cinema Orchidea. Proprio di fronte a uno dei luoghi simbolo del passato reggino, Cannizzaro ha girato una storia Instagram per spiegare ai cittadini alcune novità importanti: non solo è arrivata la proroga dei fondi, ma la strada sarà anche liberata dalle reti arancioni che complicano il passaggio e danneggiano gli esercenti per l’intero periodo estivo, comprese le feste mariane. E i lavori continueranno!

“Come vedete sono in uno dei cantieri più emblematici della nostra città, che in questi anni ha creato moltissimi disagi alla viabilità e agli esercenti. Sono molto contento perché i fondi destinati a realizzare l’opera sarebbero scaduti il 30 agosto. Grazie ad una interlocuzione direttamente con il ministro Foti, che ringrazio per la sensibilità, siamo riusciti ad ottenere una proroga di oltre un anno, tempo necessario per realizzare e completare l’opera.

Nel frattempo però ho chiesto alla ditta già da sabato mattina di liberare il cantiere esterno, rendere questa via fruibile, compresa anche quella della via marina, quantomeno per tutto il periodo estivo, comprese le feste mariane. I lavori non si fermeranno perché continueranno all’interno dello stabile senza perdere un giorno e poi riprenderanno a regime dopo le festività mariane.

Un’opera che per amore di verità abbiamo ereditato, ma che se non fossimo intervenuti sarebbe rimasta cantiere. Sperando di consegnarla alla città nel più breve tempo possibile, non si molla di un millimetro. Adesso Reggio!“, ha dichiarato Cannizzaro.