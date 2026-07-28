Elezioni Metropolitane Messina, Controcorrente: “determinante il nostro supporto a Giuseppe Siracusano”

Il movimento, che fa capo a Ismaele La Vardera, incassa "un importante risultato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina"

la vardera

Il movimento, che fa capo a Ismaele La Vardera, incassa “un importante risultato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina, rivendicando il valore determinante del proprio elettorato per l’elezione a Palazzo dei Leoni di Giuseppe Siracusano, Sindaco di Malfa”. A congratularsi per l’esito dello spoglio sono lo stesso Ismaele La Vardera, l’On. Alessandro De Leo e la segreteria regionale di Controcorrente.

“Porgiamo i migliori auguri di buon lavoro al neo consigliere metropolitano Giuseppe Siracusano, sindaco di Malfa. Gli amministratori di Messina e provincia di Controcorrente hanno voluto dare fiducia ad un sindaco che vive ogni giorno i problemi di chi amministra in un contesto di difficoltà quale è quello di un’isola. Come Controcorrente siamo soddisfatti, consci che il nostro apporto alla sua elezione è stato determinante. Auspichiamo un suo grande lavoro in una provincia che ha bisogno di validi rappresentanti”, c’è scritto in una nota.

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