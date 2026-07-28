Elezioni consiglio metropolitano di Messina, De Luca: “per Sud chiama Nord risultato storico”

“Quello raggiunto oggi è un risultato che va ben oltre ogni più rosea aspettativa. Sud chiama Nord sfiora il 50% dei consensi degli amministratori della Città Metropolitana di Messina, elegge 7 consiglieri metropolitani su 14 e, insieme al sindaco metropolitano Federico Basile, conquista la maggioranza assoluta del Consiglio Metropolitano di Messina. È la dimostrazione che il lavoro, la coerenza e il rapporto quotidiano con i territori vengono premiati”. Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, commentando l’esito delle elezioni per il Consiglio Metropolitano di Messina. “Si conclude un percorso straordinario che, negli ultimi anni, ha visto Messina e la sua provincia diventare il laboratorio amministrativo e politico più innovativo della Sicilia. Oggi raccogliamo il frutto di un impegno condiviso da amministratori, consiglieri, militanti e cittadini che hanno creduto in un progetto costruito sui fatti e non sugli slogan”, rimarca De Luca.

Risultano eletti nelle fila di Sud chiama Nord

Carmelo Lo Monte, sindaco di Graniti;

Flavio Santoro, consigliere comunale di Naso;

Giuseppe Crisafulli, consigliere comunale di Milazzo;

Daniela Zirilli, consigliera comunale di Villafranca Tirrena;

Paolo Alibrandi, consigliere comunale di Messina;

Antonino Russo, consigliere comunale di Lipari;

Lorenzo Italiano, consigliere comunale di Milazzo.

“A loro si affiancherà il sindaco metropolitano Federico Basile, determinando una maggioranza assoluta all’interno del Consiglio Metropolitano. Il risultato assume un valore ancora più significativo se confrontato con la precedente tornata elettorale, quando Sud chiama Nord aveva conquistato appena 4 consiglieri metropolitani. Oggi quel dato viene quasi raddoppiato con 7 eletti, a conferma di una crescita politica e amministrativa costante. Dopo lo straordinario risultato che ha sfiorato il 60% ottenuto alle elezioni comunali di Messina, anche il voto degli amministratori della provincia certifica la forza del progetto di Sud chiama Nord, che sfiora il 50% dei consensi e si afferma come punto di riferimento dell’intera area metropolitana“, rimarca De Luca.

“Un dato politico emerge con chiarezza: hanno scelto di dare fiducia a chi ha dimostrato capacità di governo. Questo risultato rappresenta l’ultimo tassello di una stagione di successi, ma soprattutto il primo passo di una nuova sfida. Da Messina parte ufficialmente il percorso che ci porterà a costruire l’alternativa per il governo della Regione Siciliana con il progetto “De Luca Sindaco di Sicilia”. Per la prima volta la provincia di Messina sarà protagonista del cambiamento dell’intera Isola”, sottolinea De Luca.

De Luca conclude con un ringraziamento ai candidati

De Luca conclude con un ringraziamento ai candidati e a tutti coloro che hanno contribuito al risultato: “grazie alle donne e agli uomini che hanno scelto di mettersi in gioco nella lista Sud chiama Nord con Federico Basile. Servono coraggio, passione e senso di responsabilità per metterci sempre la faccia. Noi continueremo a farlo, con la stessa determinazione che ci ha portati fin qui. Questo risultato non è un punto di arrivo: è soltanto l’inizio”.