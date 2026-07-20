Elezioni città metropolitana, Iiriti: “affermazione politica di grande rilievo per Fratelli d’Italia”

“Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia alle elezioni per il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresenta un’affermazione politica di grande rilievo, capace di rafforzare il ruolo del partito sul territorio e di consolidarne credibilità e radicamento”. È quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iriti. “Quello conseguito da Fratelli d’Italia è un risultato eccezionale – dichiara Iriti –. L’elezione di tre consiglieri sui cinque assegnati al nostro schieramento testimonia il grande lavoro svolto in questi anni dagli amministratori e dalla classe dirigente del partito. È un consenso importante che ci onora, ma che, allo stesso tempo, ci impone una responsabilità ancora maggiore nei confronti dei cittadini e dei territori”.

Per il consigliere regionale, il risultato conseguito rappresenta anche un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del partito

Per il consigliere regionale, il risultato conseguito rappresenta anche un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del partito. “Fratelli d’Italia esce da questa tornata elettorale con una forza politica ancora più solida, con una rinnovata credibilità e con un ruolo sempre più centrale all’interno della Città Metropolitana. È il riconoscimento del lavoro quotidiano svolto con serietà, coerenza e vicinanza agli amministratori locali”. Secondo Iriti, il “nuovo assetto consentirà a Fratelli d’Italia di affrontare con ancora maggiore incisività le sfide che attendono il territorio, dalla programmazione delle infrastrutture ai servizi per i comuni, fino alle politiche di sviluppo e valorizzazione dell’area metropolitana”.

“Il consenso ricevuto – conclude – ci sprona a continuare con ancora più determinazione. Ringrazio tutti gli amministratori che hanno creduto nel nostro progetto politico. Continueremo a lavorare con responsabilità e concretezza, consapevoli che la fiducia conquistata dovrà essere ripagata con risultati e buona amministrazione”. Riguardo all’elezione di Zavettieri, Iriti aggiunge: “Sono particolarmente orgogliosa del risultato conseguito da Pierpaolo e, soprattutto, dell’importante numero di preferenze ottenute. Si tratta di un consenso che testimonia la costante presenza sul territorio, frutto di un lavoro quotidiano, assiduo e determinato, svolto con impegno e vicinanza agli amministratori e alle comunità locali. È un riconoscimento che premia la serietà e la credibilità di un percorso politico costruito nel tempo”.