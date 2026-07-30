Disastro a Messina, Siracusano: “solidarietà a feriti e dispersi”

“Esprimo la mia più sincera solidarietà ai feriti, ai familiari delle persone coinvolte a quanti risultano ancora dispersi nel crollo di una palazzina a Messina. In queste ore di grande apprensione, la città si stringe attorno a loro con speranza e vicinanza”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, al personale sanitario e a tutti i soccorritori che stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di ricerca e assistenza”, conclude Siracusano.