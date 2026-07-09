Degrado spiaggia Lazzaro, la replica del cittadino al Comune: “rischio sanitario persiste, mi auguro si passi ai fatti”

Continua il botta e risposta sulla questione degrado presso la spiaggia di Lazzaro. Dopo la precisazione del Comune di Motta San Giovanni sulle problematiche denunciate da un cittadino, arriva la controreplica del lettore. Il cittadino prende atto della risposta del Comune ma sottolinea come il rischio sanitario persista ancora: “ringrazio il Comune di Motta San Giovanni per la minuziosa cronistoria fornita. Tuttavia, le carte bollate e i comunicati stampa non puliscono le spiagge. L’Amministrazione dichiara di aver bonificato l’area il 3 luglio e disinfestato il 6 luglio. Ma la situazione attuale e i molteplici interventi sui vari social dimostrano che persiste lo stato di degrado igienico e la presenza di feci, esattamente dove dovrebbero giocare i bambini. Prendo atto dell’imminente ordinanza contro il randagismo promessa dal Comune, che conferma l’esistenza del problema da me sollevato. Mi auguro che alle ordinanze seguano i fatti, poiché ad oggi, nonostante le rassicurazioni, il rischio sanitario per i bagnanti rimane attuale e documentato“.