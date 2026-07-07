Degrado in spiaggia a Lazzaro, la denuncia di un reggino e la ricostruzione del Comune

Il Comune di Motta San Giovanni ricostruisce la sequenza degli interventi effettuati dopo la segnalazione di un cittadino reggino sulle condizioni di degrado di un tratto di spiaggia vicino al torrente Saetta, a Lazzaro. L’amministrazione respinge le accuse di inerzia istituzionale, evidenziando sopralluoghi, pulizia dell’area, rimozione di contenitori per gatti e interventi di disinfestazione già eseguiti, oltre all’imminente pubblicazione di una nuova ordinanza per la tutela del decoro urbano e il contrasto al randagismo.

La ricostruzione del Comune

“Il Comune di Motta San Giovanni è stato tempestivo nel prendere in carico la segnalazione con la quale il cittadino reggino ha denunciato condizioni di degrado di un tratto di spiaggia in prossimità del torrente Saetta a Lazzaro. Il cittadino reggino, “che orgogliosamente porta la propria famiglia in vacanza a Lazzaro”, commette un errore, perché non corrisponde al vero, quando scrive di “menefreghismo istituzionale”, “spettacolo indegno”, “muro di gomma delle istituzioni”.

Sabato 27 giugno, ore 11:23, la prima comunicazione a mezzo pec con la quale è stato richiesto un sopralluogo alle autorità competenti, la bonifica e la sanificazione dell’area interessata dalla presenza di escrementi felini.

Lunedì 29 giugno, alle ore 10:30, agenti della polizia municipale, dopo aver contattato telefonicamente ed informato l’autore della segnalazione, si sono recati sul posto constatando la presenza di alcuni escrementi animali, di due gatti e di due contenitori con croccantini e acqua che sono stati prontamente rimossi e smaltiti.

Martedì 30 giugno, alle ore 7:30, agenti della polizia municipale si sono recati nuovamente sul posto verificando l’assenza di gatti e di contenitori con cibo a loro dedicati.

Mercoledì 1 luglio, alle ore 22:02, con una nuova comunicazione il cittadino reggino ha sollecitato nuovi interventi.

Venerdì 3 luglio, alle ore 8:00, agenti della polizia municipale, ritornati sul posto indicato, hanno constatato la presenza di operatori comunali intenti a pulire il tratto di spiaggia interessato, con la bonifica, il recupero degli escrementi presenti e la rimozione di altro materiale. Gli agenti, verificata la presenza di contenitori con croccantini per gatti, hanno disposto il ritiro e lo smaltimento.

Sabato 4 luglio, il cittadino reggino, rivolgendosi anche al sindaco di Reggio Calabria per denunciare una disparità di trattamento, ha chiesto nuovi interventi.

Lunedì 6 luglio, come da programma, operatori comunali hanno eseguito interventi di disinfestazione su tutto il territorio, prestando particolare attenzione all’area oggetto delle segnalazioni dei giorni precedenti.

È in fase di pubblicazione una nuova ordinanza per la prevenzione del randagismo, il controllo della popolazione canina e felina e la tutela del decoro e dell’igiene urbana. Nei prossimi giorni, attraverso un mezzo meccanico, sarà possibile recuperare e smaltire il rifiuto ingombrante ancora presente in spiaggia“.