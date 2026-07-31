Crollo a Messina, Siracusano a Pistunina: “momento di dolore e preghiera” | FOTO

“Non ci sono parole di fronte a queste immagini tragiche. Qualsiasi affermazione, in questo momento, rischia di essere inadeguata. È inimmaginabile che una famiglia, nella propria casa, il luogo che dovrebbe essere il più sicuro, perda la vita perché tutto crolla”. Lo ha dichiarato il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, parlando con i giornalisti a Pistunina (Messina), sul luogo dove ieri pomeriggio si è verificato il crollo della palazzina.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento, anche a nome del governo, a tutte le donne e gli uomini che in queste ore stanno svolgendo un lavoro straordinario, reso ancora più difficile dall’incendio, nelle operazioni di soccorso e nella ricerca dei dispersi: i vigili del fuoco, la Protezione Civile, la Croce Rossa, tutti i volontari e la Struttura commissariale per il risanamento che ha deciso di fornire il proprio supporto. Sarà necessario accertare le responsabilità di questa tragedia, ma questo è il momento del dolore, della vicinanza ai familiari delle vittime, della speranza e della preghiera”, conclude Siracusano.