Crollo a Messina, Amendolia: “la città è ferita, vicinanza alle famiglie e gratitudine ai soccorritori”

“A titolo personale e a nome di Socialdemocrazia, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica morte di Carmelo Leone e la nostra commossa vicinanza ai suoi familiari, alle famiglie delle persone ancora disperse, ai feriti e a tutti coloro che stanno vivendo ore drammatiche di angoscia e di attesa”. Lo dichiara Vittoria Amendolia, Vicesegretario nazionale vicario di Socialdemocrazia, in seguito al crollo dell’edificio avvenuto a Pistunina. “Messina è la città nella quale sono nata e alla quale continuo a sentirmi profondamente legata. Vederla colpita da una tragedia di tali proporzioni suscita in me un dolore ancora più intenso, al quale si unisce la partecipazione dell’intera comunità politica di Socialdemocrazia”, evidenzia.

“Il nostro pensiero è rivolto innanzitutto alle persone che potrebbero trovarsi ancora sotto le macerie e ai loro familiari”

“In queste ore – prosegue Amendolia – il nostro pensiero è rivolto innanzitutto alle persone che potrebbero trovarsi ancora sotto le macerie e ai loro familiari, costretti a un’attesa che nessuna parola può alleviare. Continuiamo a sperare che le operazioni di ricerca possano restituire altre vite all’abbraccio dei propri cari”. Socialdemocrazia esprime inoltre “profonda riconoscenza ai Vigili del fuoco, alle unità specializzate impegnate nelle ricerche, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e a tutti gli operatori che stanno lavorando senza sosta, in condizioni particolarmente difficili e pericolose”.

“La prudenza con cui vengono rimosse le macerie è imposta dalla complessità e dall’instabilità dello scenario. Ai soccorritori, che stanno affrontando rischi enormi con competenza, coraggio e abnegazione, va la nostra gratitudine e la piena fiducia nel loro operato”, sottolinea. “Spetterà alla magistratura e agli organi tecnici accertare con assoluto rigore le cause del crollo e le eventuali responsabilità. Questo è, tuttavia, il momento del rispetto, della solidarietà e della vicinanza concreta alle famiglie colpite. Messina saprà stringersi intorno a loro con la dignità, la forza e il senso di comunità che l’hanno sempre contraddistinta”, conclude Vittoria Amendolia.