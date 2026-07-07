Consiglio regionale della Calabria, ok a sicurezza stradale e veterinari convenzionati: rinviate nomine e designazioni

È in corso a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, la nuova seduta del Consiglio regionale della Calabria, presieduta dal presidente Salvatore Cirillo. I lavori dell’Aula hanno affrontato diversi punti all’ordine del giorno, con decisioni che riguardano sia il settore sanitario regionale sia il tema della sicurezza stradale e dell’innovazione tecnologica applicata al monitoraggio degli incidenti.

Via libera alla proposta di legge n. 51/13^, con relatore Sergio Ferrari, che intende istituzionalizzare il Crisc, il Centro regionale di monitoraggio degli incidenti stradali. Il provvedimento prevede anche l’evoluzione della piattaforma tecnologica attraverso moduli di intelligenza artificiale per l’analisi predittiva dei punti stradali più rischiosi, i cosiddetti black spot.

Approvato l’ordine del giorno di Giannetta sui Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali

Nel corso della seduta è stato approvato l’ordine del giorno a firma del consigliere regionale Domenico Giannetta, esponente di Forza Italia, dal titolo “Istituzione di un Tavolo tecnico regionale per l’approfondimento delle modalità attuative delle disposizioni concernenti i Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale”. Il documento punta all’istituzione di un Tavolo tecnico regionale dedicato all’approfondimento delle modalità attuative delle disposizioni che riguardano i Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale. Si tratta di una materia che incrocia l’organizzazione della sanità regionale, il rapporto con le figure professionali convenzionate e l’applicazione della normativa nazionale.

A illustrare l’ordine del giorno è stato lo stesso consigliere Giannetta Domenico, che è intervenuto in Aula per presentare il contenuto dell’atto. Il provvedimento, secondo quanto emerso nel corso dei lavori, è finalizzato alla creazione di un tavolo tecnico di accompagnamento alla normativa nazionale relativa all’attuazione delle disposizioni concernenti i Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali convenzionati, operanti nel servizio sanitario regionale.

Tavolo tecnico regionale, il nodo dell’attuazione della normativa nazionale

L’approvazione dell’ordine del giorno sui veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati introduce un passaggio istituzionale specifico: la necessità di approfondire, a livello regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni nazionali. Il Tavolo tecnico regionale avrà dunque la funzione di accompagnare il percorso attuativo, con attenzione al contesto del Servizio sanitario regionale calabrese. Il tema assume rilievo perché riguarda professionisti che operano in convenzione all’interno del sistema sanitario e che sono interessati da disposizioni nazionali da tradurre sul piano operativo regionale. Il Consiglio regionale, con il voto favorevole all’atto presentato da Giannetta, ha quindi dato indirizzo all’avvio di un approfondimento tecnico e istituzionale sulla materia.

Rinviato l’ordine del giorno sulle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

Nel corso della stessa seduta è stato invece rinviato l’ordine del giorno relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti anche economici e delle aziende da essa dipendenti. Il rinvio riguarda dunque un ambito delicato dell’attività istituzionale regionale, quello delle designazioni negli organismi collegati alla Regione Calabria e alle sue articolazioni. La questione non è stata definita nella seduta in corso ed è stata spostata a una successiva fase dei lavori.