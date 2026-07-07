Calabria, oggi una nuova seduta del consiglio regionale: i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Calabria tornerà a riunirsi oggi, martedì 7 luglio 2026, alle ore 11.00, a Palazzo Campanella, sede dell’Assemblea legislativa a Reggio Calabria. La convocazione della seduta è stata disposta dal presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. L’Aula sarà chiamata a esaminare un ordine del giorno articolato in cinque punti, che comprende provvedimenti amministrativi, proposte di legge, un ordine del giorno e il capitolo relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale. Si tratta di una seduta che mette insieme temi istituzionali, ambientali, sanitari e di sicurezza pubblica, con ricadute su diversi ambiti della vita regionale.

Referendum consultivo tra Zambrone e Zaccanopoli: il primo punto della seduta

La seduta del Consiglio regionale si aprirà con l’esame della proposta di provvedimento amministrativo relativa all’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia. Il tema riguarda dunque un passaggio istituzionale legato all’assetto territoriale di due Comuni vibonesi. L’esame in Aula rappresenta il primo punto inserito all’ordine del giorno della seduta convocata a Palazzo Campanella. Relatore del provvedimento sarà il consigliere regionale Vito Pitaro.

In Aula la proposta di legge sui PFAS

Tra i temi di maggiore rilievo inseriti all’ordine del giorno figura anche la proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Ferrari, recante misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche, note come PFAS. La questione delle sostanze poli- e perfluoroalchiliche entra quindi nel confronto dell’Assemblea legislativa calabrese attraverso una proposta normativa specifica. Il provvedimento è finalizzato alla riduzione dell’inquinamento da PFAS, sostanze richiamate nel testo della proposta di legge all’esame dell’Aula. Il relatore della proposta sarà il consigliere Laghi.

Sicurezza ed educazione stradale: esame della proposta Ferrari

L’Assemblea sarà inoltre chiamata a esaminare la proposta di legge del consigliere Ferrari contenente norme per la promozione della sicurezza stradale e dell’educazione stradale, oltre che per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale. Il tema della sicurezza sulle strade viene dunque affrontato attraverso una proposta che guarda sia alla promozione dell’educazione stradale sia alla raccolta e al monitoraggio dei dati sugli incidenti. La proposta sarà illustrata dallo stesso relatore, il consigliere regionale Ferrari.

Medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati: il Tavolo tecnico regionale

Nel corso della seduta, il Consiglio regionale della Calabria discuterà anche l’ordine del giorno presentato dal consigliere Giannetta per l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale dedicato all’approfondimento delle modalità attuative delle disposizioni riguardanti i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale. Il punto inserito all’ordine del giorno riguarda quindi un ambito specifico del sistema sanitario regionale, con riferimento ai professionisti veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati e alle modalità di attuazione delle disposizioni che li riguardano. L’obiettivo dell’ordine del giorno è l’istituzione di un organismo tecnico regionale di approfondimento.

Nomine e designazioni negli organi regionali

A completare l’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale vi è il punto relativo alle nomine e designazioni di competenza dell’Assemblea negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione Calabria e degli enti da essa dipendenti. Il passaggio sarà affrontato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e riguarda gli incarichi negli organismi regionali e negli enti collegati alla Regione. Si tratta dell’ultimo dei cinque punti previsti per la seduta convocata dal presidente Salvatore Cirillo.

Una seduta con temi istituzionali, ambientali e sanitari

La riunione di oggi del Consiglio regionale della Calabria si presenta dunque come una seduta con un’agenda ampia. Dalla modifica dei confini territoriali tra Zambrone e Zaccanopoli al tema dell’inquinamento da PFAS, dalla promozione della sicurezza stradale al sistema di monitoraggio dell’incidentalità stradale, fino al Tavolo tecnico sui medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati e alle nomine regionali, l’Aula sarà chiamata a confrontarsi su questioni diverse ma tutte inserite nel quadro delle competenze dell’Assemblea legislativa calabrese.