Consiglio Comunale, Versace elogia Cannizzaro: la frase sorprendente e il confronto fra nuova e vecchia Amministrazione

Nel frizzante Consiglio Comunale odierno, uno dei protagonisti, soprattutto nelle fasi iniziali, è stato Carmelo Versace, seppur in una veste un po’ diversa dal solito. L’ex vicesindaco di Falcomatà, nel corso di un piccante botta e risposta con Daniele Romeo, ha finito per sottolineare i meriti del nuovo sindaco Cannizzaro rispetto all’Amministrazione passata. Delle frasi che hanno fatto alzare qualche sopracciglio ai colleghi dell’Opposizione.

Versace, predicando bon ton politico, si è detto propenso ad accogliere il consiglio di Cannizzaro nel lavorare tutti insieme, evitando polemiche (in riferimento a Romeo, ndr), come “sarebbe opportuno, in una pagina nuova, in cui tutti abbiamo visto, e va riconosciuto al sindaco, che c’è stato un impulso diverso sull’azione amministrativa, ma lezioni di politica non ne accetto da nessuno“.

Versace, braccio sinistro di Falcomatà per anni, ha sottolineato come in pochi giorni Cannizzaro sia riuscito a dare già un “impulso diverso all’azione amministrativa” rispetto al passato. Un bell’endorsement per la nuova Amministrazione, o forse un rigurgito di obiettività sul lavoro di quella passata.