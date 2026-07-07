Consiglio Comunale, Marcianò (Noi Moderati): “politica torna a confrontarsi con i cittadini”

“Il primo Consiglio comunale celebrato all’aperto ha rappresentato un segnale importante di vicinanza tra le istituzioni e la comunità. Portare l’Aula in uno dei luoghi simbolo della città significa affermare che la politica non deve chiudersi nei palazzi, ma confrontarsi con i cittadini, guardandoli negli occhi e rendendoli partecipi della vita democratica“. Lo dichiara Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, commentando la seduta inaugurale di ieri sera all’Arena Ciccio Franco del nuovo Consiglio Comunale.

“Naturalmente – prosegue Marcianò – il valore simbolico di questa scelta sarà accompagnato da un metodo amministrativo improntato alla trasparenza, all’ascolto e alla concretezza. I reggini non chiedono soltanto gesti significativi, ma risposte puntuali ai problemi quotidiani: decoro urbano, manutenzione, servizi efficienti, sviluppo economico e opportunità per i giovani“.

“Come Noi Moderati – aggiunge – guardiamo con favore a tutte quelle iniziative che rafforzano il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. L’Arena Ciccio Franco è stata, per una sera, il luogo in cui la democrazia si è mostrata in maniera aperta e partecipata. Adesso, però, inizia la fase più impegnativa: trasformare entusiasmo e aspettative in azioni amministrative efficaci“.

“Il nostro auspicio è che questo spirito di apertura voluto dal neo sindaco Cannizzaro diventi uno stile di governo per tutti. Una città cresce quando le istituzioni sono presenti, accessibili e capaci di coinvolgere la comunità nelle grandi scelte, senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini“.