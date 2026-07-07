Confindustria Reggio Calabria, Vecchio: “collaboreremo con Cannizzaro. Ponte sullo Stretto strategico”

“A titolo personale – e a nome di tutti gli imprenditori reggini che mi onoro di rappresentare -, rivolgo al neo sindaco Francesco Cannizzaro ed a tutta la sua squadra i migliori auspici di buon lavoro”. Così, il presidente di Confindustria Reggio, ing. Domenico Vecchio, all’indomani della seduta del primo consiglio comunale che si è tenuta all’Arena dello Stretto. “Siamo convinti che visione e passione politica da una parte e competenze qualificate dall’altra, saranno il valore aggiunto dell’intero Consiglio, traghettando verso la stagione del riscatto tanto atteso. Da sempre – come Confindustria – ci siamo battuti perché le potenzialità di questa terra potessero trovare adeguata attenzione sui tavoli istituzionali e non restare meri biglietti da visita. Con lungimiranza, abbiamo rivendicato Gioia Tauro quale porta dell’Europa ed oggi questo ‘slogan’ piace a molti: un asset strategico per il rilancio dell’economia e dell’occupazione non solo del territorio calabrese, capace nel 2024 di movimentare quasi 4 milioni di TEU.

Ancora – evidenzia il presidente, ing. Vecchio – l’aeroporto di Reggio Calabria ha trainato la crescita record del traffico aereo regionale. Un cavallo di battaglia vincente dell’allora deputato di Francesco Cannizzaro che proprio in queste ore ci restituisce dati fino ad ieri inimmaginabili: la Calabria è stata la Regione cresciuta di più nel primo semestre 2026, con percentuali in aumento che vanno ben sperare per lo sviluppo di questo settore ma anche della stessa edilizia turistico- residenziale e delle opere attrattive, tra le quali merita attenzione il Waterfront.

Quanto al Ponte sullo Stretto – sul quale nella nostra sede di Confindustria ospitiamo un tavolo permanente di confronto e di analisi – costituisce un’opera strategica che unisce due regioni per uno sviluppo integrato senza precedenti”.

“Dunque – rileva ancora Vecchio – tante e stimolanti sono le sfide che attendono il sindaco Cannizzaro e la sua squadra: opere strategiche nei settori della viabilità, dei trasporti, il nuovo Palazzo di Giustizia, solo per citarne alcune, che possono consegnare il volto di una terra finalmente alla avanguardia e non più seconda a nessuno. E tra le tante sfide ci sono quelle di noi imprenditori che continuiamo a credere nella Calabria e nel valore dell’impresa, ad investire con coraggio su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione per affrontare il cambiamento generazionale e contare sempre di più sul palcoscenico internazionale”.

Aggiunge il presidente Vecchio: “siamo pronti e ben felici di poter collaborare con il neo sindaco e la sua squadra ed aprire ponti di dialogo sempre più proficui e costruttivi. Mettiamo al servizio della comunità la nostra storia fatta di sacrifici, competenza e passione ed è questa la nostra risposta alle non poche difficoltà nelle quali siamo costretti a navigare, tra cui, in primis, i lacci della burocrazia. E sono altresì convinto che il neo sindaco e la sua squadra riserveranno una attenzione particolare ai nostri giovani, assicurando loro la doverosa dignità del lavoro che è anche la premessa per innamorarsi del fare impresa in Calabria”.