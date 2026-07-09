Concerto di Ultimo allo stadio Granillo di Reggio Calabria: biglietti polverizzati in poche ore, ci sarà un bis e c’è già la DATA

L’attesa era enorme e la risposta del pubblico non si è fatta attendere. Il concerto di Ultimo allo Stadio Granillo di Reggio Calabria si conferma già uno degli eventi musicali più attesi del 2027, capace di accendere l’entusiasmo non solo dei fan calabresi, ma anche di migliaia di persone pronte ad arrivare in città da ogni parte d’Italia. L’annuncio dello show, previsto per il 3 luglio 2027, ha rappresentato una notizia di grande rilievo per Reggio Calabria, che torna così protagonista nel circuito dei grandi concerti live. Lo Stadio Granillo si prepara ad accogliere uno degli artisti italiani più amati degli ultimi anni, in una serata che si preannuncia storica per la città e per l’intera Calabria.

Biglietti esauriti in poche ore, cresce l’attesa per la seconda data

Il dato più significativo è arrivato subito dopo l’apertura ufficiale delle vendite: i biglietti per Ultimo a Reggio Calabria sono andati esauriti nel giro di poche ore, confermando una richiesta altissima e un entusiasmo superiore a ogni aspettativa. Un vero e proprio boom che, come già anticipato, rende ormai sempre più concreta la possibilità di una seconda data allo Stadio Granillo. La nuova serata, secondo le indiscrezioni che circolano con insistenza, dovrebbe tenersi con ogni probabilità il 2 luglio 2027, cioè il giorno precedente al concerto già annunciato. Una scelta che consentirebbe di rispondere alla straordinaria domanda di pubblico e di trasformare l’arrivo di Ultimo a Reggio Calabria in un doppio appuntamento destinato a richiamare fan, turisti e appassionati da tutta Italia.

Lo Stadio Granillo torna al centro della grande musica

Il ritorno della grande musica allo Stadio Oreste Granillo rappresenta un segnale importante per la città. Dopo anni di attesa, Reggio Calabria si prepara a vivere nuovamente un evento di portata nazionale, capace di valorizzare l’impianto sportivo e di rilanciare l’immagine del territorio come sede naturale di appuntamenti culturali, musicali e turistici di primo piano. Il concerto di Ultimo non è soltanto un evento artistico, ma anche un’occasione di promozione per l’intera città. L’arrivo di migliaia di spettatori avrà ricadute dirette su alberghi, ristoranti, bar, trasporti e attività commerciali, generando un indotto importante e offrendo a Reggio Calabria una vetrina nazionale in piena stagione estiva.

Ultimo e il legame con il pubblico del Sud

Il successo immediato della vendita dei biglietti conferma ancora una volta il legame fortissimo tra Ultimo e il suo pubblico. Le sue canzoni, capaci di parlare a generazioni diverse, hanno costruito nel tempo una comunità di fan appassionata e partecipe, pronta a seguire l’artista anche nelle grandi tappe del tour. La scelta di inserire Reggio Calabria tra le città protagoniste del percorso live del 2027 assume un valore speciale per tutto il Sud. Lo show al Granillo diventa così molto più di un concerto: è il riconoscimento del peso crescente della Calabria nel panorama degli eventi musicali nazionali e della capacità del territorio di ospitare manifestazioni di grande richiamo.

Reggio Calabria si prepara a due notti da tutto esaurito

Con il sold out della prima data e l’attesa per il possibile annuncio ufficiale della seconda, Reggio Calabria guarda già al luglio 2027 come a un momento destinato a restare nella memoria collettiva. La probabile data del 2 luglio permetterebbe di raddoppiare l’appuntamento e di trasformare lo Stadio Granillo nel cuore pulsante della musica italiana per due serate consecutive. L’entusiasmo dei fan, la rapidità con cui sono stati acquistati i biglietti e l’attenzione crescente attorno all’evento confermano che il concerto di Ultimo al Granillo di Reggio Calabria è già un caso nazionale. La città si prepara a vivere un’esperienza straordinaria, tra musica, emozioni e un ritorno d’immagine che potrebbe segnare una nuova stagione per i grandi eventi in Calabria.