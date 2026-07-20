Claudio Lotito è arrivato a Reggio Calabria: “bollino amaranto, sempre forza Reggina e ci vediamo al Granillo” | VIDEO

Claudio Lotito è arrivato a Reggio Calabria. Il nuovo patron della Reggina è sbarcato all’Aeroporto nel primo pomeriggio di oggi. Più tardi, alle ore 19, parlerà in conferenza stampa insieme al Sindaco Francesco Cannizzaro. Nel video pubblicato dal primo cittadino, che ha accolto allo scalo l’imprenditore romano, la battuta sul caldo: “benvenuto a Reggio, mi scuso per le temperature ma oggi è bollino amaranto“. La risposta di Lotito: “eh sì, sono i colori della Reggina, sempre forza Reggina e ci vediamo al Granillo”. StrettoWeb seguirà la diretta con una conferenza stampa live.

Ecco il video.