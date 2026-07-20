Claudio Lotito al Sant’Agata, la foto con Cannizzaro e la sciarpa “Vai Reggina”: “inizia una nuova era”

Prima tappa, Sant’Agata. Come prevedibile, a due ore dall’arrivo a Reggio Calabria, Claudio Lotito ha fatto un salto al centro sportivo della città, una delle due strutture cittadine più importanti. Nell’altra, il Granillo, alle ore 19 terrà una conferenza stampa, che StrettoWeb seguirà in diretta. “Inizia una nuova era. Il Patron della Reggina 1914 Claudio Lotito è arrivato al centro sportivo Sant’Agata, con il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro“ ha scritto il club postando l’immagine sui social.