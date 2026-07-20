Città Metropolitana, tre eletti di Fratelli d’Italia: Bilardi esulta per Maio, Scarfò e Zavettieri

“L’elezione di Miki Maio, Gianpietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri al Consiglio Metropolitano, sotto il simbolo di Fratelli d’Italia, rappresenta un risultato di grande valore politico e istituzionale, che rafforza la presenza del nostro partito negli enti locali e conferma la fiducia riposta dai rappresentanti del territorio nel nostro progetto. A loro rivolgo le mie più vive congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro, certo che sapranno interpretare questo importante ruolo con competenza, responsabilità e spirito di servizio”. Lo afferma il Dr. Giuseppe Bilardi, Capogruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria.

“Sono convinto che, lavorando insieme, con unità d’intenti e una visione comune, potremo rafforzare l’azione amministrativa”

“Da capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria confermo la mia piena disponibilità a operare in una leale e concreta sinergia istituzionale, affinché il rapporto tra il Comune e la Città Metropolitana diventi sempre più efficace nel dare risposte ai bisogni delle comunità e nel sostenere lo sviluppo dell’intero territorio metropolitano. Sono convinto che, lavorando insieme, con unità d’intenti e una visione comune, potremo rafforzare l’azione amministrativa e garantire una presenza costante, autorevole e concreta sui temi che interessano i cittadini. A Miki Maio, Gianpietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri, unitamente al nostro grande Sindaco Cittadino e Motropolitano Francesco Cannizzaro va il mio sostegno e il mio augurio di buon lavoro, nell’interesse di Reggio Calabria e dell’intera Città Metropolitana”, sottolinea Bilardi.