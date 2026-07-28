Città Metropolitana di Messina, Amata: “la riconferma di Libero Gioveni premia un percorso di impegno sul territorio”

“La riconferma di Libero Gioveni nel Consiglio della Città Metropolitana di Messina è il riconoscimento di un percorso amministrativo serio e coerente. Essere eletto per la seconda volta significa aver saputo costruire, nel tempo, un rapporto di fiducia con gli amministratori del territorio e rappresenta un motivo di orgoglio per Fratelli d’Italia. Un risultato che premia anche il lavoro svolto in questi anni come consigliere comunale a Messina e capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca, incarichi ricoperti con competenza, equilibrio e spirito di servizio. A Libero rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro”, dichiara l’on. Elvira Amata, Assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo.

Desidero esprimere le mie congratulazioni anche a Pippo Midili, che con lo straordinario risultato ottenuto conferma il suo forte consenso e la qualità del lavoro svolto alla guida della città di Milazzo, e ad Antonino Foti Cuzzola per l’elezione nel Consiglio della Città Metropolitana. È un risultato complessivo che testimonia la crescita e il radicamento di Fratelli d’Italia nella provincia di Messina e la qualità della classe dirigente che il partito continua a esprimere sul territorio. Sono certa che gli eletti sapranno interpretare questo importante mandato con spirito di servizio e senso di responsabilità, nell’interesse delle comunità locali e dell’intero territorio metropolitano”, conclude Amata.