Chi è Nino Caridi, l’Assessore della Lega nella nuova Giunta Comunale di Reggio Calabria

Nino Caridi è uno dei nuoviAssessori della Giunta Comunaledi Reggio Calabria, presentata dal Sindaco Cannizzaro questo pomeriggio al Palazzo dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Caridi, espressione della Lega, è stato il candidato in assoluto più votato (oltre 1.900 voti) alle elezioni che hanno incoronato Cannizzaro nuovo primo cittadino di Reggio Calabria. A Caridi, già Consigliere Comunale di Minoranza, è stata affidata la delega sulla Manutenzione.

Caridi è imprenditore nell’ambito edile; competente in gestione di attività emergenziali e risoluzione delle problematiche tecniche ordinarie; Consigliere comunale alla seconda legislatura; già Vicepresidente del Consiglio comunale.