Chi è Massimo Ripepi, il nuovo Assessore della Giunta Cannizzaro con delega alla Protezione Civile e all’area integrata dello Stretto

C’è anche Massimo Ripepi nella nuova squadra di Governo della città di Reggio Calabria. Il Sindaco Francesco Cannizzaro lo ha scelto per rappresentare uno dei componenti della Giunta che guiderà la città nei prossimi anni. Uomo di punta di Alternativa Popolare in città, prima in Fratelli d’Italia, Massimo Ripepi vanta una lunga esperienza politica sullo Stretto. Ha ricoperto più volte, negli ultimi venti anni, la carica di Consigliere Comunale. Prima di Maggioranza nei mandati Scopelliti e poi di Minoranza, rappresentando una delle voci più calzanti all’Opposizione a Falcomatà. Tante le battaglie portate avanti, dall’Aeroporto al degrado cittadino fino alla Reggina.

E’ stato il più votato del suo partito, permettendo così ad Alternativa Popolare di ottenere un seggio in Consiglio Comunale. Seggio che, entrando in Giunta, dovrà ora lasciare. Entrerà al suo posto il primo dei non eletti, Emiliano Imbalzano. Avrà le seguenti deleghe: Protezione civile, Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche dell’Area integrata dello Stretto.