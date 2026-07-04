Chi è Lucia Fio, Assessore della nuova Giunta Cannizzaro con delega alle politiche sociali

Una donna esperta, capace nel suo settore, espressione della “forza in rosa” scelta dal Sindaco Cannizzaro per la sua giunta, insieme al vice Mariagrazia Arena, a Mimma Catalfamo e a Filomena Iatì. C’è anche Lucia Fio nella nuova Giunta Comunale di Reggio Calabria. E’ una delle figure esterne, tecniche, scelte dal primo cittadino per la nuova squadra presentata questo pomeriggio al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Lucia Fio avrà le deleghe a: Politiche Sociali, Welfare, Terzo Settore. Avvocato specializzato in diritto di famiglia, delle persone e dei minori; laureata anche in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali. Opera da anni nel terzo settore e nel welfare in favore di soggetti vulnerabili. Svolge incarichi di tutore, curatore speciale del minore e amministratore di sostegno, su nomina del Tribunale di Reggio Calabria e del Tribunale per i Minorenni