Catanzaro, giornata di annunci: arriva anche Candela. Ed è vicino il colpaccio Pafundi!

Giornata di annunci per il Catanzaro, che dopo aver ufficializzato i fratelli Tchaouna (accordo chiuso da tempo) dall’Enna fa lo stesso per l’esterno Antonio Candela. Esterno destro, nato a La Spezia nel 2000, sostituirà Costantino Favasuli, in partenza. Ma non è finita qui: annunciati questi tre movimenti in entrata, il club calabrese è pronto al botto. E’ molto vicino, infatti, Simone Pafundi, trequartista dell’Udinese che quest’anno ha militato alla Sampdoria (26 presenze e una rete). 20enne brevilineo, agile e molto tecnico, nel 2003 è stato inserito nell’elenco dei 60 migliori classe 2006 dal The Guardian.

Nel giro delle nazionali, sin dall’Under 16, vanta anche una presenza con la selezione maggiore, nel 2022. Anche qui, così come è stato per l’operazione Liberali e non solo, il Catanzaro prova a ragionare in prospettiva, non fermandosi al solo prestito secco. Si attendono aggiornamenti sulla chiusura e sull’ufficialità.

La nota ufficiale dell’acquisto di Candela

Questa, invece, la nota ufficiale dell’acquisto di Antonio Candela.

“US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dallo Spezia Calcio le prestazioni sportive del calciatore Antonio Candela. Esterno destro, nato a La Spezia nel 2000, nella scorsa stagione ha militato prima nello Spezia e, nella seconda parte del campionato, nell’Empoli. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, e con esperienze nelle nazionali giovanili, nel corso della sua carriera Candela ha indossato le maglie di Genoa, Trapani, Olbia, Pergolettese, Cesena, quindi il passaggio al Venezia, formazione con cui ha disputato due stagioni in Serie B, diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie A del club lagunare.

“Sempre con il Venezia nella massima serie ha collezionato 14 presenze e un assist, prima dell’esperienza nella Liga spagnola con il Real Valladolid. Candela arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto”.