Catanzaro, ecco i fratelli Tchaouna: ufficiale il loro arrivo

L’operazione era chiusa ormai da tempo, ma ora c’è anche l’ufficialità: i fratelli gemelli Franck e Franky Tchaouna sono due nuovi giocatori del Catanzaro. Francesi, classe 2005, provengono dalla Serie D, arrivano a titolo definitivo e firmano un triennale. “US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei gemelli Franck Tchaouna, attaccante, e Franky Tchaouna, centrocampista” si legge nella nota ufficiale. Nati a Rennes nel 2005, entrambi con esperienze nella Nazionale del Ciad e in possesso di passaporto francese, arrivano in giallorosso dopo l’ottima stagione disputata con la maglia dell’Enna Calcio nel campionato di Serie D. Cresciuti calcisticamente nei settori giovanili di Rennes e Concarneau, hanno successivamente proseguito il proprio percorso in Italia con la Salernitana. Nell’ultima stagione Franck ha realizzato 15 reti e fornito 8 assist nelle 29 presenze collezionate con la formazione siciliana.

I due fratelli, che si dicono “connessi come il Wi-Fi”, si sono detti “veramente felici e orgogliosi” di vestire la maglia del Catanzaro. Per entrambi la firma del primo contratto da professionisti rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambini: “adesso vogliamo ripagare la fiducia che ci è stata accordata e dimostrare sul campo il nostro valore”.

Franck si descrive come “un attaccante abbastanza duttile. Le mie caratteristiche principali sono la velocità, la forza e l’esplosività. Mi piacciono il dribbling, la tecnica e fare gol, ma anche servire assist”. Parlando delle sue caratteristiche, Franky ha spiegato: “mi piace giocare il pallone tra le linee e fare assist a mio fratello”.