Catania, colpo importante per la difesa: dall’Ascoli (fresco di promozione) arriva Gabriele Pagliai

Giornata di ufficialità in entrata per il Catania, che dopo l’ingaggio del portiere Rinaldi ha comunicato anche di “aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Ascoli Calcio 1898 FC, con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Pagliai. Nato a Empoli (Firenze) il 15 gennaio 2002, l’esterno difensivo ha contribuito alla promozione in Serie B della squadra marchigiana, sommando nella scorsa stagione 25 presenze e realizzando una rete”.

“In Serie C, incluse anche le partite giocate dal 2022 al 2025 con l’AZ Picerno, Pagliai ha già disputato complessivamente 113 gare, firmando 3 gol e 10 assist. Completata la formazione calcistica nella Primavera del Pisa, in avvio di carriera l’atleta toscano ha collezionato le prime esperienze in Serie D con il Casarano e con il Novara, conquistando in Piemonte nel 2022 il primo posto nel girone A”.