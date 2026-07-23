Serie C, un nuovo portiere per il Catania: quest’anno ha esordito in Serie A

Il Catania annuncia un nuovo arrivo. Come il legge in una nota, la società comunica “di aver acquisito dal Parma Calcio 1913, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Rinaldi, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 4 dicembre 2002. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club ducale, con i gialloblù ha debuttato in Serie A, da titolare, il 14 gennaio 2026: contro il Napoli, al “Maradona”, l’estremo difensore ha mantenuto inviolata la sua porta ed è stato nominato MVP del match”.

“Partendo dall’under 17, Rinaldi ha completato la trafila nelle Nazionali giovanili disputando nel 2024 due gare con l’Italia Under 21. In Serie C, il neo-rossazzurro ha indossato le maglie dell’Aquila Montevarchi, del Piacenza, dell’Olbia e della Feralpisalò, sommando complessivamente 93 presenze e 24 “clean sheet”.