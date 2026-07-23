Serie C, un nuovo portiere per il Catania: quest’anno ha esordito in Serie A

Come il legge in una nota, la società comunica "di aver acquisito dal Parma, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Rinaldi"

filippo rinaldi

Il Catania annuncia un nuovo arrivo. Come il legge in una nota, la società comunica “di aver acquisito dal Parma Calcio 1913, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Rinaldi, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 4 dicembre 2002. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club ducale, con i gialloblù ha debuttato in Serie A, da titolare, il 14 gennaio 2026: contro il Napoli, al “Maradona”, l’estremo difensore ha mantenuto inviolata la sua porta ed è stato nominato MVP del match”.

“Partendo dall’under 17, Rinaldi ha completato la trafila nelle Nazionali giovanili disputando nel 2024 due gare con l’Italia Under 21. In Serie C, il neo-rossazzurro ha indossato le maglie dell’Aquila Montevarchi, del Piacenza, dell’Olbia e della Feralpisalò, sommando complessivamente 93 presenze e 24 “clean sheet”.

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