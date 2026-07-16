Calendario Serie A2 Volley 2026-2027, le date di tutti i match della Domotek Volley: nel periodo natalizio un derby attesissimo!

Svelato il calendario della Serie A2 di Volley: la Domotek Volley Reggio Calabria parte in trasferta contro Pineto il 18 ottobre, la prima in casa sarà contro Brescia la settimana successiva. Il 27 dicembre il derby contro Palmi

Domotek Volley Reggio Calabria Saitta

Estate caldissima quella della Domotek Volley Reggio Calabria. Dopo un’annata sportiva da sogno nella quale sono arrivati 3 trofei (promozione, Coppa Italia Serie A3 e Supercoppa Serie A3), i reggini guardano con grande trepidazione alla nuova stagione che li vedrà protagonisti, per una storica prima volta, in Serie A2. La Domotek Volley giocherà nel secondo livello del campionato italiano, più su c’è solo la Superlega, considerata all’unanimità il campionato più importante, talentuoso e prestigioso al mondo. Il livello, quindi, si alza parecchio, l’attenzione pure, visto che le partite verranno trasmesse su DAZN.

Dopo aver costruito il roster nelle scorse settimane, con anche diversi talenti impegnati in VNL ed Europei, i reggini scalpitano in vista della nuova stagione. L’obiettivo è mantenere la categoria e poi chissà. Oggi, nella sede del VolleyMercato di Bologna, è stato svelato il calendario di Serie A2 2026-2027.

Il calendario di Serie A2 2026-2027: tutte le giornate, match e date

1ª Giornata – 18 ottobre 2026 / Ritorno: 10 gennaio 2027

  • Pineto-Domotek Volley RC
  • Brescia-Lagonegro
  • Ravenna-Grottazzolina
  • Napoli-Macerata
  • Fano-Gioia del colle
  • Reggio Emilia-Belluno
  • Palmi-Viro

2ª Giornata – 25 ottobre / Ritorno: 17 gennaio 2027

  • Grottazzolina-Fano
  • Lagonegro-Reggio Emilia
  • Macerata-Palmi
  • Viro-Ravenna
  • Domotek Volley RC- Brescia
  • Gioia del Colle-Pineto

3ª Giornata – 1 novembre 2026 / Ritorno: 24 gennaio 2027 

  • Grottazzolina-Domotek Volley RC
  • Ravenna-Lagonegro
  • Napoli-Brescia
  • Macerata-Porto Viro
  • Fano-Pineto
  • Gioia del Colle-Belluno
  • Palmi-Reggio Emilia

4ª Giornata – 8 novembre 2026 / Ritorno: 31 gennaio 2027

  • Pineto-Macerata
  • Brescia-Palmi
  • Lagonegro-Napoli
  • Porto-Viro-Grottazzolina
  • Reggio Emilia-Ravenna
  • Domotek Volley RC-Gioia del Colle
  • Belluno-Fano

5ª Giornata – 15 novembre 2026 / Ritorno: 7 febbraio 2027

  • Grottazzolina-Belluno
  • Ravenna-Brescia
  • Napoli-Reggio Emilia
  • Macerata-Lagonegro
  • Fano-Domotek Volley RC
  • Gioia del Colle-Porto Viro
  • Palmi-Pineto

6ª Giornata – 22 novembre 2026 / Ritorno 14 febbraio 2027

  • Pineto-Grottazzolina
  • Brescia-Belluno
  • Ravenna-Macerata
  • Lagonegro-Domotek Volley RC
  • Porto Viro-Fano
  • Reggio Emilia-Gioia del Colle
  • Palmi-Napoli

7ª Giornata – 29 novembre 2026/ Ritorno: 21 febbraio 2027

  • Grottazzolina-Palmi
  • Pineto-Ravenna
  • Porto Viro-Reggio Emilia
  • Fano-Brescia
  • Domotek Volley RC-Napoli
  • Belluno-Lagonegro
  • Gioia del Colle-Macerata

8ª Giornata – 6 dicembre 2026 / Ritorno: 28 febbraio 2027

  • Brescia-Grottazzolina
  • Ravenna-Gioia del Colle
  • Napoli-Porto Viro
  • Lagonegro-Pineto
  • Macerata-Belluno
  • Reggio Emilia-Domotek Volley RC
  • Palmi-Fano

9ª Giornata – 13 dicembre 2026 / Ritorno: 14 marzo 2027

  • Grottazzolina-Reggio Emilia
  • Pineto-Brescia
  • Porto Viro-Lagonegro
  • Fano-Macerata
  • Domotek Volley RC-Ravenna
  • Belluno-Palmi
  • Gioia del Colle-Napoli

10ª Giornata – 20 dicembre 2026 / Ritorno: 21 marzo 2027

  • Brescia-Porto Viro
  • Ravenna-Belluno
  • Napoli-Fano
  • Lagonegro-Grottazzolina
  • Macerata-Domotek Volley RC
  • Reggio Emilia-Pineto
  • Palmi-Gioia del Colle

11ª Giornata – 27 dicembre 2026 / Ritorno: 27 marzo 2027

  • Grottazzolina-Macerata
  • Pineto-Napoli
  • Brescia-Reggio Emilia
  • Fano-Ravenna
  • Domotek Volley RC-Palmi
  • Belluno-Porto Viro
  • Gioia del Colle-Lagonegro

12ª Giornata – 3 gennaio 2027 / Ritorno: 4 aprile 2027

  • Napoli-Ravenna
  • Macerata-Brescia
  • Porto Viro-Pineto
  • Fano-Reggio Emilia
  • Belluno-Domotek Volley RC
  • Gioia del Colle-Grottazzolina
  • Palmi-Lagonegro

13ª Giornata – 6 gennaio 2027/ Ritorno: 11 aprile 2027

  • Grottazzolina-Napoli
  • Pineto-Belluno
  • Brescia-Gioia del Colle
  • Ravenna-Palmi
  • Lagonegro-Fano
  • Reggio Emilia-Macerata
  • Domotek Volley RC-Porto Viro
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