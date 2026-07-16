Calendario Serie A2 Volley 2026-2027, le date di tutti i match della Domotek Volley: nel periodo natalizio un derby attesissimo!

Estate caldissima quella della Domotek Volley Reggio Calabria. Dopo un’annata sportiva da sogno nella quale sono arrivati 3 trofei (promozione, Coppa Italia Serie A3 e Supercoppa Serie A3), i reggini guardano con grande trepidazione alla nuova stagione che li vedrà protagonisti, per una storica prima volta, in Serie A2. La Domotek Volley giocherà nel secondo livello del campionato italiano, più su c’è solo la Superlega, considerata all’unanimità il campionato più importante, talentuoso e prestigioso al mondo. Il livello, quindi, si alza parecchio, l’attenzione pure, visto che le partite verranno trasmesse su DAZN.

Dopo aver costruito il roster nelle scorse settimane, con anche diversi talenti impegnati in VNL ed Europei, i reggini scalpitano in vista della nuova stagione. L’obiettivo è mantenere la categoria e poi chissà. Oggi, nella sede del VolleyMercato di Bologna, è stato svelato il calendario di Serie A2 2026-2027.

Il calendario di Serie A2 2026-2027: tutte le giornate, match e date

1ª Giornata – 18 ottobre 2026 / Ritorno: 10 gennaio 2027

Pineto-Domotek Volley RC

Brescia-Lagonegro

Ravenna-Grottazzolina

Napoli-Macerata

Fano-Gioia del colle

Reggio Emilia-Belluno

Palmi-Viro

2ª Giornata – 25 ottobre / Ritorno: 17 gennaio 2027

Grottazzolina-Fano

Lagonegro-Reggio Emilia

Macerata-Palmi

Viro-Ravenna

Domotek Volley RC- Brescia

Gioia del Colle-Pineto

3ª Giornata – 1 novembre 2026 / Ritorno: 24 gennaio 2027

Grottazzolina-Domotek Volley RC

Ravenna-Lagonegro

Napoli-Brescia

Macerata-Porto Viro

Fano-Pineto

Gioia del Colle-Belluno

Palmi-Reggio Emilia

4ª Giornata – 8 novembre 2026 / Ritorno: 31 gennaio 2027

Pineto-Macerata

Brescia-Palmi

Lagonegro-Napoli

Porto-Viro-Grottazzolina

Reggio Emilia-Ravenna

Domotek Volley RC-Gioia del Colle

Belluno-Fano

5ª Giornata – 15 novembre 2026 / Ritorno: 7 febbraio 2027

Grottazzolina-Belluno

Ravenna-Brescia

Napoli-Reggio Emilia

Macerata-Lagonegro

Fano-Domotek Volley RC

Gioia del Colle-Porto Viro

Palmi-Pineto

6ª Giornata – 22 novembre 2026 / Ritorno 14 febbraio 2027

Pineto-Grottazzolina

Brescia-Belluno

Ravenna-Macerata

Lagonegro-Domotek Volley RC

Porto Viro-Fano

Reggio Emilia-Gioia del Colle

Palmi-Napoli

7ª Giornata – 29 novembre 2026/ Ritorno: 21 febbraio 2027

Grottazzolina-Palmi

Pineto-Ravenna

Porto Viro-Reggio Emilia

Fano-Brescia

Domotek Volley RC-Napoli

Belluno-Lagonegro

Gioia del Colle-Macerata

8ª Giornata – 6 dicembre 2026 / Ritorno: 28 febbraio 2027

Brescia-Grottazzolina

Ravenna-Gioia del Colle

Napoli-Porto Viro

Lagonegro-Pineto

Macerata-Belluno

Reggio Emilia-Domotek Volley RC

Palmi-Fano

9ª Giornata – 13 dicembre 2026 / Ritorno: 14 marzo 2027

Grottazzolina-Reggio Emilia

Pineto-Brescia

Porto Viro-Lagonegro

Fano-Macerata

Domotek Volley RC-Ravenna

Belluno-Palmi

Gioia del Colle-Napoli

10ª Giornata – 20 dicembre 2026 / Ritorno: 21 marzo 2027

Brescia-Porto Viro

Ravenna-Belluno

Napoli-Fano

Lagonegro-Grottazzolina

Macerata-Domotek Volley RC

Reggio Emilia-Pineto

Palmi-Gioia del Colle

11ª Giornata – 27 dicembre 2026 / Ritorno: 27 marzo 2027

Grottazzolina-Macerata

Pineto-Napoli

Brescia-Reggio Emilia

Fano-Ravenna

Domotek Volley RC-Palmi

Belluno-Porto Viro

Gioia del Colle-Lagonegro

12ª Giornata – 3 gennaio 2027 / Ritorno: 4 aprile 2027

Napoli-Ravenna

Macerata-Brescia

Porto Viro-Pineto

Fano-Reggio Emilia

Belluno-Domotek Volley RC

Gioia del Colle-Grottazzolina

Palmi-Lagonegro

13ª Giornata – 6 gennaio 2027/ Ritorno: 11 aprile 2027