Calendario Serie A2 Volley 2026-2027, le date di tutti i match della Domotek Volley: nel periodo natalizio un derby attesissimo!

Estate caldissima quella della Domotek Volley Reggio Calabria. Dopo un’annata sportiva da sogno nella quale sono arrivati 3 trofei (promozione, Coppa Italia Serie A3 e Supercoppa Serie A3), i reggini guardano con grande trepidazione alla nuova stagione che li vedrà protagonisti, per una storica prima volta, in Serie A2. La Domotek Volley giocherà nel secondo livello del campionato italiano, più su c’è solo la Superlega, considerata all’unanimità il campionato più importante, talentuoso e prestigioso al mondo. Il livello, quindi, si alza parecchio, l’attenzione pure, visto che le partite verranno trasmesse su DAZN.
Dopo aver costruito il roster nelle scorse settimane, con anche diversi talenti impegnati in VNL ed Europei, i reggini scalpitano in vista della nuova stagione. L’obiettivo è mantenere la categoria e poi chissà. Oggi, nella sede del VolleyMercato di Bologna, è stato svelato il calendario di Serie A2 2026-2027.
Il calendario di Serie A2 2026-2027: tutte le giornate, match e date
1ª Giornata – 18 ottobre 2026 / Ritorno: 10 gennaio 2027
- Pineto-Domotek Volley RC
- Brescia-Lagonegro
- Ravenna-Grottazzolina
- Napoli-Macerata
- Fano-Gioia del colle
- Reggio Emilia-Belluno
- Palmi-Viro
2ª Giornata – 25 ottobre / Ritorno: 17 gennaio 2027
- Grottazzolina-Fano
- Lagonegro-Reggio Emilia
- Macerata-Palmi
- Viro-Ravenna
- Domotek Volley RC- Brescia
- Gioia del Colle-Pineto
3ª Giornata – 1 novembre 2026 / Ritorno: 24 gennaio 2027
- Grottazzolina-Domotek Volley RC
- Ravenna-Lagonegro
- Napoli-Brescia
- Macerata-Porto Viro
- Fano-Pineto
- Gioia del Colle-Belluno
- Palmi-Reggio Emilia
4ª Giornata – 8 novembre 2026 / Ritorno: 31 gennaio 2027
- Pineto-Macerata
- Brescia-Palmi
- Lagonegro-Napoli
- Porto-Viro-Grottazzolina
- Reggio Emilia-Ravenna
- Domotek Volley RC-Gioia del Colle
- Belluno-Fano
5ª Giornata – 15 novembre 2026 / Ritorno: 7 febbraio 2027
- Grottazzolina-Belluno
- Ravenna-Brescia
- Napoli-Reggio Emilia
- Macerata-Lagonegro
- Fano-Domotek Volley RC
- Gioia del Colle-Porto Viro
- Palmi-Pineto
6ª Giornata – 22 novembre 2026 / Ritorno 14 febbraio 2027
- Pineto-Grottazzolina
- Brescia-Belluno
- Ravenna-Macerata
- Lagonegro-Domotek Volley RC
- Porto Viro-Fano
- Reggio Emilia-Gioia del Colle
- Palmi-Napoli
7ª Giornata – 29 novembre 2026/ Ritorno: 21 febbraio 2027
- Grottazzolina-Palmi
- Pineto-Ravenna
- Porto Viro-Reggio Emilia
- Fano-Brescia
- Domotek Volley RC-Napoli
- Belluno-Lagonegro
- Gioia del Colle-Macerata
8ª Giornata – 6 dicembre 2026 / Ritorno: 28 febbraio 2027
- Brescia-Grottazzolina
- Ravenna-Gioia del Colle
- Napoli-Porto Viro
- Lagonegro-Pineto
- Macerata-Belluno
- Reggio Emilia-Domotek Volley RC
- Palmi-Fano
9ª Giornata – 13 dicembre 2026 / Ritorno: 14 marzo 2027
- Grottazzolina-Reggio Emilia
- Pineto-Brescia
- Porto Viro-Lagonegro
- Fano-Macerata
- Domotek Volley RC-Ravenna
- Belluno-Palmi
- Gioia del Colle-Napoli
10ª Giornata – 20 dicembre 2026 / Ritorno: 21 marzo 2027
- Brescia-Porto Viro
- Ravenna-Belluno
- Napoli-Fano
- Lagonegro-Grottazzolina
- Macerata-Domotek Volley RC
- Reggio Emilia-Pineto
- Palmi-Gioia del Colle
11ª Giornata – 27 dicembre 2026 / Ritorno: 27 marzo 2027
- Grottazzolina-Macerata
- Pineto-Napoli
- Brescia-Reggio Emilia
- Fano-Ravenna
- Domotek Volley RC-Palmi
- Belluno-Porto Viro
- Gioia del Colle-Lagonegro
12ª Giornata – 3 gennaio 2027 / Ritorno: 4 aprile 2027
- Napoli-Ravenna
- Macerata-Brescia
- Porto Viro-Pineto
- Fano-Reggio Emilia
- Belluno-Domotek Volley RC
- Gioia del Colle-Grottazzolina
- Palmi-Lagonegro
13ª Giornata – 6 gennaio 2027/ Ritorno: 11 aprile 2027
- Grottazzolina-Napoli
- Pineto-Belluno
- Brescia-Gioia del Colle
- Ravenna-Palmi
- Lagonegro-Fano
- Reggio Emilia-Macerata
- Domotek Volley RC-Porto Viro