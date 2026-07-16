Cerimonia calendari A2, Martino: “Domotek orgogliosa, 7000 tifosi in A3! E ad agosto la Nazionale”

Quest’oggi, a Bologna, il grande appuntamento con lo svelamento dei calendari di Serie A. Occhi puntati, da Reggio Calabria, sul secondo livello del campionato italiano, la Serie A2, che vedrà protagonista non solo la Domotek Volley, ma anche Palmi rinata dalle ceneri di Catania. Sul palco, dopo una stagione da record, non poteva che essere grande protagonista la Domotek con il presidente Giuseppe Polimeni e il DG Marco Tullio Martino chiamati due volte sul palco per la consegna dei premi relativi alla promozione in A2 e alla vittoria di Coppa Italia A3 e Supercoppa Italia A3.

Rispondendo a una domanda sulla straordinaria promozione ottenuta, Martino ha dichiarato: “è stata un’annata straordinaria, con Reggio Emilia siamo stati protagonisti di una finale bellissima e avvincente. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Siamo contenti perché la vittoria più bella l’abbiamo costruita fuori da campo. Siamo riusciti a creare, in poco tempo, un movimento importante con oltre 90 aziende che ci hanno supportato e sono diventati i nostri primi tifosi. Siamo felici del risultato sul campo, ma la nostra soddisfazione è stata aver raggiunto 7000 spettatori in A3. Aspettiamo la Nazionale da noi a fine agosto. Lasciatemi condividere tutto questo con tutti i dirigenti, tutto il personale che con noi ha affrontato un’annata dura, faticosa, ma ricca di soddisfazioni”.

Commentando la vittoria di Coppia Italia A3 e Supercoppa Italia A3, Martino ha aggiunto: “una grande stagione. Ricordo l’anno scorso che abbiamo applaudito e guardato con grande ammirazione Sorrento che era stata protagonista e capace di un’impresa straordinaria, vincere i 3 titoli in palio. Oggi siamo noi qui sul palco, è un sogno che si realizza. Ringrazio Antonio Polimeni, il nostro mister, che ha saputo guidare la società in una cavalcata trionfale“.