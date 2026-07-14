Arresti Reggio Calabria, Colosimo: “il blitz contro la ’Ndrangheta conferma l’impegno dello Stato”

L’operazione della Dda in Calabria che ha portato a 79 arresti “conferma il costante impegno delle Istituzioni nella difesa delle leggi, della sicurezza dei cittadini e nel contrasto alla ‘Ndrangheta“: lo scrive su X la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo. “Prosegue con determinazione l’azione dello Stato nel contrasto alla criminalita’ organizzata“, ha aggiunto Colosimo che ha espresso “un sentito ringraziamento alla Magistratura, alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri per l’importante operazione, che ha visto impegnati piu’ di 500 operatori delle forze dell’ordine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria“.