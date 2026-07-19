Antoniozzi dopo il congresso di Cosenza: “FdI ancora primo partito grazie alla forza del progetto Meloni”

Il congresso provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza è stato l’occasione per ribadire la centralità del progetto politico costruito dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ruolo del partito nello scenario politico nazionale. A sottolinearlo è il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi, che ha commentato l’appuntamento attraverso una dichiarazione in cui ha evidenziato il percorso intrapreso dal movimento e il rapporto tra i valori della destra e quelli del cattolicesimo liberale e sociale. “Il congresso provinciale che abbiamo celebrato ieri a Cosenza è stato anche l’occasione per ribadire l’importanza del progetto politico realizzato da Giorgia Meloni che ha unito i valori della destra a quelli del cattolicesimo liberale e sociale”, afferma Alfredo Antoniozzi. Secondo il parlamentare di FdI, il congresso ha rappresentato un momento di confronto e di rilancio dell’identità politica del partito, con uno sguardo rivolto al futuro e alla capacità di rappresentare una parte ampia dell’elettorato italiano.

Antoniozzi: “dopo quattro anni di governo FdI è ancora nettamente il primo partito italiano”

Nel suo intervento, Antoniozzi ha posto l’accento sul consenso raccolto da Fratelli d’Italia durante gli anni di governo, definendolo un elemento di particolare rilevanza nella storia politica del Paese. “Ciò che lo rende tangibile è il fatto che dopo quattro anni di governo Fdi è ancora nettamente il primo partito italiano. E questa è una novità assoluta nella nostra storia politica”, ha dichiarato il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Un passaggio che evidenzia, secondo Antoniozzi, la capacità del partito guidato da Giorgia Meloni di mantenere un rapporto stabile con il proprio elettorato e di consolidare la propria presenza nel panorama politico nazionale. Il dirigente di FdI collega questo risultato alla capacità del partito di rappresentare un insieme di valori che, nella sua analisi, uniscono tradizione della destra e sensibilità moderate, sociali e cattoliche.

Il progetto politico di Giorgia Meloni tra destra e cattolicesimo liberale e sociale

Al centro delle parole di Antoniozzi c’è il progetto politico attribuito a Giorgia Meloni, descritto come un percorso capace di mettere insieme identità diverse ma considerate complementari. “La forza di Giorgia Meloni e di FdI è nella capacità di tenere uniti questi valori e di rappresentarli, raccogliendo il consenso di quel popolo moderato silente, che sa scegliere e che difficilmente si espone”, ha affermato Antoniozzi. Il vicecapogruppo alla Camera ha quindi individuato nella capacità di sintesi tra differenti componenti culturali e politiche uno degli elementi caratterizzanti dell’esperienza di Fratelli d’Italia. Nel suo intervento, Antoniozzi ha richiamato il ruolo di un elettorato moderato che, secondo la sua valutazione, continua a guardare con attenzione all’azione del governo e al percorso del partito.

“Il futuro del nostro partito è inserito nella congiunzione tra i valori della destra e quelli del centro”

Guardando alle prospettive future, Antoniozzi ha indicato nella sintesi tra destra e centro una delle direttrici principali per il percorso di Fratelli d’Italia. “Il futuro del nostro partito è inserito nella congiunzione tra i valori della destra e quelli del centro, in una simbiosi che si manifesta attraverso la valorizzazione di un patrimonio di idee sociali, cristiane e laiche”, ha dichiarato. Secondo il parlamentare calabrese, il rafforzamento del partito passa dalla capacità di continuare a interpretare istanze presenti nella società, mantenendo un collegamento diretto con i territori e con le comunità locali. Il riferimento al patrimonio di idee sociali, cristiane e laiche rappresenta, nelle parole di Antoniozzi, una componente fondamentale dell’identità politica che FdI intende continuare a promuovere.

Il ruolo del territorio e il lavoro nelle periferie

Un altro elemento centrale della dichiarazione riguarda il rapporto tra il partito e i territori. Antoniozzi ha sottolineato la necessità di proseguire il lavoro nelle realtà locali, considerate fondamentali per intercettare esigenze e orientamenti dell’opinione pubblica. “Per questo è necessario che il nostro lavoro in periferia continui e che sia agganciato a questa capacità di interpretare sentimenti diffusi in un’opinione pubblica che osserva e che ha ancora tanta fiducia in Meloni e in Fratelli d’Italia”, ha spiegato. Il riferimento alle periferie si inserisce nella prospettiva di un partito che punta a consolidare il proprio radicamento attraverso una presenza costante sul territorio e un confronto diretto con i cittadini. Il congresso provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza viene quindi indicato da Antoniozzi come un momento utile per rilanciare questo percorso e rafforzare il legame tra la dimensione nazionale del partito e quella locale.

I ringraziamenti a Nicola Caruso e Angelo Brutto

Nella parte conclusiva del suo intervento, Antoniozzi ha rivolto un augurio di buon lavoro a Nicola Caruso e un ringraziamento ad Angelo Brutto per l’attività svolta. “Buon lavoro a Nicola Caruso e un grazie sentito ad Angelo Brutto per l’impegno profuso”, conclude Antoniozzi. Le parole del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera chiudono così il commento sul congresso provinciale celebrato a Cosenza, ribadendo il ruolo del partito nel quadro politico nazionale e la volontà di proseguire il percorso fondato sull’incontro tra valori della destra, sensibilità moderate e riferimenti sociali e culturali.