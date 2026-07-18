Cosenza, Caruso eletto presidente provinciale di FdI: a presiedere il congresso Andrea Delmastro

All’Hotel San Francesco di Rende si è svolto il congresso provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza. L’assemblea ha eletto presidente provinciale Nicola Caruso, 34 anni, che succede ad Angelo Brutto. Ai lavori hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e del centrodestra. A presiedere il congresso è stato l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, che ha aperto i lavori complimentandosi con il neo presidente.

Nesci: “congratulazioni a Caruso, riconosciuti militanza e spirito di servizio”

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Nicola Caruso per la sua elezione a presidente provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza e gli auguro buon lavoro per il nuovo incarico”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci. “La sua elezione – prosegue – rappresenta il riconoscimento di un percorso costruito con impegno, competenza e spirito di servizio. In Fratelli d’Italia la militanza, il lavoro quotidiano e la qualità delle persone hanno un valore concreto: sono la base sulla quale si costruisce una classe dirigente solida, credibile e radicata nei territori”.

“L’esperienza maturata da Nicola Caruso anche come dirigente nazionale di Gioventù Nazionale rafforza ulteriormente il suo profilo e testimonia la capacità del nostro partito di valorizzare le proprie risorse interne. Rivolgo inoltre un augurio di buon lavoro a tutti i dirigenti che completano la squadra provinciale, certo che sapranno contribuire con responsabilità e passione al rafforzamento di Fratelli d’Italia nella provincia di Cosenza”, rimarca. “Sono certo che Nicola Caruso saprà guidare il partito con equilibrio e determinazione, proseguendo il lavoro di radicamento e crescita di Fratelli d’Italia sul territorio”, conclude.